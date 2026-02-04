Рейтинг@Mail.ru
Арабские лидеры убедили Трампа не отменять переговоры с Ираном, пишут СМИ
23:41 04.02.2026 (обновлено: 23:55 04.02.2026)
Арабские лидеры убедили Трампа не отменять переговоры с Ираном, пишут СМИ
Арабские лидеры убедили Трампа не отменять переговоры с Ираном, пишут СМИ
Лидеры по крайней мере девяти стран Ближнего Востока убедили президента США Дональда Трампа не отменять встречу с представителями Ирана в Омане в пятницу,... РИА Новости, 04.02.2026
Арабские лидеры убедили Трампа не отменять переговоры с Ираном, пишут СМИ

© Fotolia / Cla78Флаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Fotolia / Cla78
Флаг Ирана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Лидеры по крайней мере девяти стран Ближнего Востока убедили президента США Дональда Трампа не отменять встречу с представителями Ирана в Омане в пятницу, сообщает Axios со ссылкой на двух чиновников администрации США.
«
"Не менее девяти стран региона (Ближнего Востока - ред.) связались с Белым домом на самом высоком уровне, настоятельно призывая США не отменять встречу (с Ираном в Омане - ред.)", - пишет издание, не уточняя, лидеры каких стран обращались к Трампу.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Трамп готов использовать военную силу против Ирана, заявил Вэнс
Вчера, 23:05
Арабские лидеры срочно связались с Белым домом во второй половине дня в среду, чтобы убедить Трампа не отменять переговоры с Ираном, после того как появились первые сообщения о том, что США могут отказаться от пятничной встречи на фоне требований Тегерана перенести ее в Оман и ограничить обсуждения только ядерной программой, исключив ракетную, пишет портал.
"Они (арабские лидеры – ред.) попросили нас провести встречу и выслушать, что говорят иранцы. Мы сказали арабам, что проведём встречу, если они на этом настаивают. Но мы очень скептически настроены", - передает портал слова одного из американских чиновников.
Другой чиновник США заявил, что администрация Трампа согласилась провести встречу "из уважения" к региональным союзникам и "чтобы продолжать движение по дипломатическому пути", сообщает портал.
Ранее в среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры Тегерана и Вашингтона по поводу иранского ядерного досье планируется провести в пятницу в Омане.
Трамп заявлял ранее, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Трамп пригрозил Ирану за попытки возобновить ядерную программу
Вчера, 22:23
 
Заголовок открываемого материала