Арабские лидеры убедили Трампа не отменять переговоры с Ираном, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Лидеры по крайней мере девяти стран Ближнего Востока убедили президента США Дональда Трампа не отменять встречу с представителями Ирана в Омане в пятницу, сообщает Axios со ссылкой на двух чиновников администрации США.

« "Не менее девяти стран региона (Ближнего Востока - ред.) связались с Белым домом на самом высоком уровне, настоятельно призывая США не отменять встречу (с Ираном в Омане - ред.)", - пишет издание, не уточняя, лидеры каких стран обращались к Трампу.

Арабские лидеры срочно связались с Белым домом во второй половине дня в среду, чтобы убедить Трампа не отменять переговоры с Ираном , после того как появились первые сообщения о том, что США могут отказаться от пятничной встречи на фоне требований Тегерана перенести ее в Оман и ограничить обсуждения только ядерной программой, исключив ракетную, пишет портал.

"Они (арабские лидеры – ред.) попросили нас провести встречу и выслушать, что говорят иранцы. Мы сказали арабам, что проведём встречу, если они на этом настаивают. Но мы очень скептически настроены", - передает портал слова одного из американских чиновников.

Другой чиновник США заявил, что администрация Трампа согласилась провести встречу "из уважения" к региональным союзникам и "чтобы продолжать движение по дипломатическому пути", сообщает портал.

Ранее в среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры Тегерана и Вашингтона по поводу иранского ядерного досье планируется провести в пятницу в Омане.