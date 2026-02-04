https://ria.ru/20260204/iran-2072332525.html
Трамп готов использовать военную силу против Ирана, заявил Вэнс
Трамп готов использовать военную силу против Ирана, заявил Вэнс - РИА Новости, 04.02.2026
Трамп готов использовать военную силу против Ирана, заявил Вэнс
Президент США Дональд Трамп в ситуации с Ираном готов использовать военную силу только если это будет единственным вариантом, заявил вице-президент Джей Ди... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T23:05:00+03:00
2026-02-04T23:05:00+03:00
2026-02-04T23:18:00+03:00
в мире
иран
сша
джеймс дэвид вэнс
дональд трамп
мегин келли
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071206405_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_3b9e9385cf5602529b3d7cbc095940f4.jpg
https://ria.ru/20260204/rubio-2072305524.html
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071206405_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1eeec8a2c1ba1b49cba86f417a95bacc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, джеймс дэвид вэнс, дональд трамп, мегин келли
В мире, Иран, США, Джеймс Дэвид Вэнс, Дональд Трамп, Мегин Келли
Трамп готов использовать военную силу против Ирана, заявил Вэнс
Вэнс заявил, что Трамп в ситуации с Ираном может использовать военную силу