Трамп готов использовать военную силу против Ирана, заявил Вэнс
23:05 04.02.2026 (обновлено: 23:18 04.02.2026)
Трамп готов использовать военную силу против Ирана, заявил Вэнс
Президент США Дональд Трамп в ситуации с Ираном готов использовать военную силу только если это будет единственным вариантом, заявил вице-президент Джей Ди... РИА Новости, 04.02.2026
2026
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ситуации с Ираном готов использовать военную силу только если это будет единственным вариантом, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.
«
"Президент будет рассматривать все варианты. Он поговорит со всеми. Он попытается сделать все, что в его силах, невоенными средствами. И если он почувствует, что военные действия - это единственный выход, то он воспользуется этим вариантом", - сказал Вэнс в интервью с журналисткой Мегин Келли.
