Переговоры Ирана и США запланированы на 6 февраля

ТЕГЕРАН, 4 фев – РИА Новости. Переговоры Тегерана и Вашингтона по поводу иранского ядерного досье планируется провести в пятницу в Омане, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
«
"Переговоры по ядерной проблеме с США состоятся в пятницу приблизительно в 10.00 утра (09.30 мск) утром в Маскате", - написал Аракчи на своей странице в социальной сети X.
Он также выразил благодарность оманским коллегам за подготовку и организацию переговоров.
По данным источников Axios, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, как ожидается, в четверг отправятся в Катар, а оттуда они планируют вернуться в Майами, а не ехать на встречу с иранцами.
Иран и США проведут 6 февраля в Омане переговоры по ядерной тематике, сообщает иранское агентство ISNA. Как уточняет агентство, формат встречи будет аналогичен предыдущим - при посредничестве оманской стороны. Сторону Ирана возглавит министр иностранных дел Аббас Аракчи, США представит спецпосланник президента Стив Уиткофф, рассматривается также возможное участие зятя американского лидера Джареда Кушнера.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".