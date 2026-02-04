https://ria.ru/20260204/iran-2072322764.html
Переговоры США и Ирана будут касаться только ядерной программы, пишут СМИ
Переговоры США и Ирана будут касаться только ядерной программы, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2026
Переговоры США и Ирана будут касаться только ядерной программы, пишут СМИ
Предстоящие в пятницу в Омане переговоры между США и Ираном будут посвящены исключительно ядерной программе Тегерана и не будут затрагивать ракетную, сообщил... РИА Новости, 04.02.2026
Reuters: предстоящие переговоры США и Ирана будут посвящены ядерной программе