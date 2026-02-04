Минфин США заявил о серьезном дефиците долларов у Ирана

ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Иран испытывает серьезную нехватку долларов, заявил в среду министр финансов США Скотт Бессент.
«
"Хорошая новость заключается в том, что у Ирана серьезная нехватка долларов, чтобы покупать или оружие, или товары для населения, или наполнять швейцарские счета иранского режима", - сказал он в ходе слушаний в конгрессе.
В конце декабря 2025 года в Иране начались массовые протесты из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль. Сотрудники разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана задержали 135 организаторов беспорядков.
Бессент назвал беспорядки следствием политики максимального давления Вашингтона.