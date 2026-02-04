Рейтинг@Mail.ru
Переговоры США и Ирана вряд ли дадут результат, пишет WSJ
17:50 04.02.2026
Переговоры США и Ирана вряд ли дадут результат, пишет WSJ
После переговоров ближневосточных официальных лиц с иранскими дипломатами ожидания от пятничной встречи снизились, разговоры, как ожидается, ограничатся обменом РИА Новости, 04.02.2026
Переговоры США и Ирана вряд ли дадут результат, пишет WSJ

Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. После переговоров ближневосточных официальных лиц с иранскими дипломатами ожидания от пятничной встречи снизились, разговоры, как ожидается, ограничатся обменом мнениями, а военная конфронтация считается неизбежной, сообщает Wall Street Journal в среду.
"Ближневосточные официальные лица, участвующие в усилиях по снижению напряжённости (вокруг Ирана – ред.), заявляют, что после переговоров с иранскими дипломатами они понизили ожидания от пятничной встречи. По их словам, теперь они ожидают в основном обмена мнениями с минимальным количеством конкретных результатов, а некоторые считают неизбежной военную конфронтацию", - пишет издание.
По словам официальных лиц, посредники на пятничных переговорах будут стремиться к совместному заявлению сторон о поддержке дипломатии, снижении напряжённости и прекращении враждебных действий, говорится в публикации.
Иран и США проведут 6 февраля в Омане переговоры по ядерной тематике, сообщает иранское агентство ISNA. Как уточняет агентство, формат встречи будет аналогичен предыдущим - при посредничестве оманской стороны. Сторону Ирана возглавит министр иностранных дел Аббас Аракчи, США представит спецпосланник президента Стив Уиткофф, рассматривается также возможное участие зятя американского лидера Джареда Кушнера.
