Переговоры США и Ирана вряд ли дадут результат, пишет WSJ

ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. После переговоров ближневосточных официальных лиц с иранскими дипломатами ожидания от пятничной встречи снизились, разговоры, как ожидается, ограничатся обменом мнениями, а военная конфронтация считается неизбежной, сообщает Wall Street Journal в среду.
"Ближневосточные официальные лица, участвующие в усилиях по снижению напряжённости (вокруг Ирана – ред.), заявляют, что после переговоров с иранскими дипломатами они понизили ожидания от пятничной встречи. По их словам, теперь они ожидают в основном обмена мнениями с минимальным количеством конкретных результатов, а некоторые считают неизбежной военную конфронтацию", - пишет издание.
По словам официальных лиц, посредники на пятничных переговорах будут стремиться к совместному заявлению сторон о поддержке дипломатии, снижении напряжённости и прекращении враждебных действий, говорится в публикации.
Иран и США проведут 6 февраля в Омане переговоры по ядерной тематике, сообщает иранское агентство ISNA. Как уточняет агентство, формат встречи будет аналогичен предыдущим - при посредничестве оманской стороны. Сторону Ирана возглавит министр иностранных дел Аббас Аракчи, США представит спецпосланник президента Стив Уиткофф, рассматривается также возможное участие зятя американского лидера Джареда Кушнера.
США сбили иранский дрон в Аравийском море
3 февраля, 20:27