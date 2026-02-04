Рейтинг@Mail.ru
05:14 04.02.2026
Мать Стаса Пьехи зарегистрировала ИП в России
Мать Стаса Пьехи зарегистрировала ИП в России
Мать Стаса Пьехи зарегистрировала ИП в России

РИА Новости: мать Стаса Пьехи Илона Броневицкая зарегистрировала ИП в России

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мать музыканта Стаса Пьехи Илона Броневицкая зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в России, следует из юридических документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Из них следует, что 23 января Илона Броневицкая зарегистрировалась в России в качестве индивидуального предпринимателя. В качестве основного вида деятельности, согласно документам, значится "Деятельность в области исполнительских искусств".
Кроме того, Броневицкая является учредителем частной наркологической клиники Стаса Пьехи в Москве, а также директором Благотворительного фонда "Взрослый выбор" и председателем правления АНО "Центр содержания бездомных животных" в Подмосковье.
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Актер Михаил Ефремов зарегистрировал ИП в сфере СМИ
20 декабря 2025, 18:00
 
