https://ria.ru/20260204/ip-2072078541.html
Мать Стаса Пьехи зарегистрировала ИП в России
Мать Стаса Пьехи зарегистрировала ИП в России - РИА Новости, 04.02.2026
Мать Стаса Пьехи зарегистрировала ИП в России
Мать музыканта Стаса Пьехи Илона Броневицкая зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в России, следует из юридических документов, с... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T05:14:00+03:00
2026-02-04T05:14:00+03:00
2026-02-04T05:14:00+03:00
шоубиз
россия
московская область (подмосковье)
москва
стас пьеха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877494843_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_d7426ae08d27642f6f9fcf3b9978b50b.jpg
https://ria.ru/20251220/efremov-2063550265.html
россия
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877494843_63:0:2792:2047_1920x0_80_0_0_b236ecae1f55d6927a0d65e5bd67a857.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область (подмосковье), москва, стас пьеха
Шоубиз, Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Стас Пьеха
Мать Стаса Пьехи зарегистрировала ИП в России
РИА Новости: мать Стаса Пьехи Илона Броневицкая зарегистрировала ИП в России