Рейтинг@Mail.ru
Исследование: Таиланд стал лидером по числу страховых случаев в праздники - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/ingosstrakh-2072265093.html
Исследование: Таиланд стал лидером по числу страховых случаев в праздники
Исследование: Таиланд стал лидером по числу страховых случаев в праздники - РИА Новости, 04.02.2026
Исследование: Таиланд стал лидером по числу страховых случаев в праздники
Рекордный рост популярности по оформлению страховых полисов для путешествующих на новогодних каникулах показали ОАЭ, а Таиланд сохранил лидерство по числу... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T17:04:00+03:00
2026-02-04T17:04:00+03:00
таиланд
оаэ
ингосстрах
египет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920960995_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ef7f8684d8cb2d4d658d347bc67f4ea.jpg
https://ria.ru/20251219/ingosstrakh-2063324220.html
таиланд
оаэ
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920960995_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7d074d0d2ece2f181fc2c575e6a4d285.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, оаэ, ингосстрах, египет
Таиланд, ОАЭ, Ингосстрах, Египет
Исследование: Таиланд стал лидером по числу страховых случаев в праздники

"Ингосстрах": Таиланд оказался лидером по числу страховых случаев в праздники

© iStock.com / Pierrick LemaretВид на смотровую площадку Большого Будды в провинции Пхукет
Вид на смотровую площадку Большого Будды в провинции Пхукет - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© iStock.com / Pierrick Lemaret
Вид на смотровую площадку Большого Будды в провинции Пхукет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Рекордный рост популярности по оформлению страховых полисов для путешествующих на новогодних каникулах показали ОАЭ, а Таиланд сохранил лидерство по числу страховых случаев за этот период, таковы данные исследования "Ингосстраха".
В пресс-службе страховой компании отметили, что по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году в эти праздники рекордный рост популярности продемонстрировали Объединенные Арабские Эмираты, поднявшиеся с пятого места на первое, на них пришлось 25% от общего числа оформленных полисов для путешествующих. На втором месте в топе стран расположился Египет с показателем 22%, а замыкает тройку лидеров традиционно Таиланд с 16%. Также в рейтинге курортных направлений присутствуют Вьетнам с 11%, Турция и Шри-Ланка, на которые приходится соответственно 5% и 4%.
Неизменным лидером по количеству страховых случаев остается Таиланд — более 500 всех обращений по туристическим полисам приходится на эту страну. Второе место занимают ОАЭ (228 случаев), ранее удерживавший лидерство по данному показателю, а третье — Египет (225).
"Среди несчастных случаев, с которыми сталкивались застрахованные клиенты, нередко встречались и необычные происшествия. В эти новогодние праздники ряд неординарных обращений был связан с приемом пищи, так, клиент во время отпуска обратился к врачу из-за рыбной кости, застрявшей в горле, а другой пострадавший получил аллергическую реакцию на съеденную сосиску", – рассказал начальник управления урегулирования претензий по личному и имущественному страхованию "Ингосстраха" Николай Ворона.
Он добавил, что также многие страховые случаи были связаны с дорожными происшествиями: один из клиентов был сбит машиной при переходе дороги, а другому пострадавшему по рулю скутера ударил проходящий мимо незнакомец, что привело к многочисленным травмам для водителя и его пассажира.
Новогодние подарки - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Ингосстрах" провел опрос по новогодним предпочтениям россиян
19 декабря 2025, 16:05
 
ТаиландОАЭИнгосстрахЕгипет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала