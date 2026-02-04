Исследование: Таиланд стал лидером по числу страховых случаев в праздники

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Рекордный рост популярности по оформлению страховых полисов для путешествующих на новогодних каникулах показали ОАЭ, а Таиланд сохранил лидерство по числу страховых случаев за этот период, таковы данные исследования "Ингосстраха".

В пресс-службе страховой компании отметили, что по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году в эти праздники рекордный рост популярности продемонстрировали Объединенные Арабские Эмираты, поднявшиеся с пятого места на первое, на них пришлось 25% от общего числа оформленных полисов для путешествующих. На втором месте в топе стран расположился Египет с показателем 22%, а замыкает тройку лидеров традиционно Таиланд с 16%. Также в рейтинге курортных направлений присутствуют Вьетнам с 11%, Турция и Шри-Ланка, на которые приходится соответственно 5% и 4%.

Неизменным лидером по количеству страховых случаев остается Таиланд — более 500 всех обращений по туристическим полисам приходится на эту страну. Второе место занимают ОАЭ (228 случаев), ранее удерживавший лидерство по данному показателю, а третье — Египет (225).

"Среди несчастных случаев, с которыми сталкивались застрахованные клиенты, нередко встречались и необычные происшествия. В эти новогодние праздники ряд неординарных обращений был связан с приемом пищи, так, клиент во время отпуска обратился к врачу из-за рыбной кости, застрявшей в горле, а другой пострадавший получил аллергическую реакцию на съеденную сосиску", – рассказал начальник управления урегулирования претензий по личному и имущественному страхованию "Ингосстраха" Николай Ворона.