Женщину в Индонезии публично высекли 140 раз за блуд и алкоголь

ДЖАКАРТА, 4 фев — РИА Новости. Жительница индонезийской провинции Ачех потеряла сознание после публичного наказания в виде 140 ударов тростью за внебрачные отношения и употребление алкоголя, сообщает портал Жительница индонезийской провинции Ачех потеряла сознание после публичного наказания в виде 140 ударов тростью за внебрачные отношения и употребление алкоголя, сообщает портал South China Morning Post со ссылкой на местные власти.

По данным издания, наказание было приведено в исполнение в общественном парке города Банда-Ачех. Женщина и её партнёр получили по 100 ударов за внебрачный секс и ещё по 40 — за употребление алкоголя. За процедурой наблюдали десятки людей.

"Удары наносили по очереди три сотрудницы шариатской полиции. Женщина, одетая в белое, плакала и вздрагивала во время экзекуции, после чего потеряла сознание и была доставлена в больницу на машине скорой помощи", - пишет издание.

Глава шариатской полиции Банда-Ачеха Мухаммад Ризал сообщил, что вместе с парой были наказаны ещё четыре человека. В их числе — сотрудник шариатской полиции и его спутница, которым назначили по 23 удара за нахождение наедине в частном месте. По словам Ризала, полицейский будет уволен.

"Как и обещали, исключений нет, тем более для своих. Это, безусловно, порочит наше имя", — заявил он.