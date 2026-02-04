Рейтинг@Mail.ru
Женщину в Индонезии публично высекли 140 раз за блуд и алкоголь
04.02.2026
Женщину в Индонезии публично высекли 140 раз за блуд и алкоголь
в мире
индонезия
ачех (провинция)
индонезия
ачех (провинция)
Женщину в Индонезии публично высекли 140 раз за блуд и алкоголь

SCMP: женщину в Индонезии публично высекли 140 раз за блуд и алкоголь

ДЖАКАРТА, 4 фев — РИА Новости. Жительница индонезийской провинции Ачех потеряла сознание после публичного наказания в виде 140 ударов тростью за внебрачные отношения и употребление алкоголя, сообщает портал South China Morning Post со ссылкой на местные власти.
По данным издания, наказание было приведено в исполнение в общественном парке города Банда-Ачех. Женщина и её партнёр получили по 100 ударов за внебрачный секс и ещё по 40 — за употребление алкоголя. За процедурой наблюдали десятки людей.
"Удары наносили по очереди три сотрудницы шариатской полиции. Женщина, одетая в белое, плакала и вздрагивала во время экзекуции, после чего потеряла сознание и была доставлена в больницу на машине скорой помощи", - пишет издание.
Глава шариатской полиции Банда-Ачеха Мухаммад Ризал сообщил, что вместе с парой были наказаны ещё четыре человека. В их числе — сотрудник шариатской полиции и его спутница, которым назначили по 23 удара за нахождение наедине в частном месте. По словам Ризала, полицейский будет уволен.
"Как и обещали, исключений нет, тем более для своих. Это, безусловно, порочит наше имя", — заявил он.
Ачех — единственная провинция в мусульманском большинстве Индонезии, где для мусульман действует шариат на основании особого статуса автономии, предоставленного в 2001 году. Ежегодно здесь публично наказывают сотни людей за правонарушения — от употребления алкоголя и азартных игр до прелюбодеяния и однополых связей.
