Женщину в Индонезии публично высекли 140 раз за блуд и алкоголь
Женщину в Индонезии публично высекли 140 раз за блуд и алкоголь - РИА Новости, 04.02.2026
Женщину в Индонезии публично высекли 140 раз за блуд и алкоголь
Жительница индонезийской провинции Ачех потеряла сознание после публичного наказания в виде 140 ударов тростью за внебрачные отношения и употребление алкоголя,... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T07:46:00+03:00
2026-02-04T07:46:00+03:00
2026-02-04T07:46:00+03:00
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153134/43/1531344322_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_052f00e15303baf8ce4260ddb771afff.jpg
Женщину в Индонезии публично высекли 140 раз за блуд и алкоголь
SCMP: женщину в Индонезии публично высекли 140 раз за блуд и алкоголь
ДЖАКАРТА, 4 фев — РИА Новости.
Жительница индонезийской провинции Ачех потеряла сознание после публичного наказания в виде 140 ударов тростью за внебрачные отношения и употребление алкоголя, сообщает портал South China Morning Post
со ссылкой на местные власти.
По данным издания, наказание было приведено в исполнение в общественном парке города Банда-Ачех. Женщина и её партнёр получили по 100 ударов за внебрачный секс и ещё по 40 — за употребление алкоголя. За процедурой наблюдали десятки людей.
"Удары наносили по очереди три сотрудницы шариатской полиции. Женщина, одетая в белое, плакала и вздрагивала во время экзекуции, после чего потеряла сознание и была доставлена в больницу на машине скорой помощи", - пишет издание.
Глава шариатской полиции Банда-Ачеха Мухаммад Ризал сообщил, что вместе с парой были наказаны ещё четыре человека. В их числе — сотрудник шариатской полиции и его спутница, которым назначили по 23 удара за нахождение наедине в частном месте. По словам Ризала, полицейский будет уволен.
"Как и обещали, исключений нет, тем более для своих. Это, безусловно, порочит наше имя", — заявил он.
Ачех
— единственная провинция в мусульманском большинстве Индонезии
, где для мусульман действует шариат на основании особого статуса автономии, предоставленного в 2001 году. Ежегодно здесь публично наказывают сотни людей за правонарушения — от употребления алкоголя и азартных игр до прелюбодеяния и однополых связей.