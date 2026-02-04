https://ria.ru/20260204/indonezija-2072116952.html
В Индонезии выразили обеспокоенность влиянием США на мировую стабильность
В Индонезии выразили обеспокоенность влиянием США на мировую стабильность - РИА Новости, 04.02.2026
В Индонезии выразили обеспокоенность влиянием США на мировую стабильность
Индонезия внимательно отслеживает политику Соединённых Штатов и выражает обеспокоенность её влиянием на глобальную стабильность, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T10:39:00+03:00
2026-02-04T10:39:00+03:00
2026-02-04T10:39:00+03:00
в мире
индонезия
венесуэла
гренландия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152521/19/1525211932_3:0:3989:2242_1920x0_80_0_0_0e3a95463684315496feed7c40533167.jpg
https://ria.ru/20260202/indonezija-2071665352.html
индонезия
венесуэла
гренландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152521/19/1525211932_501:0:3490:2242_1920x0_80_0_0_3a8323964544005c83014ad3a1a3645c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, венесуэла, гренландия
В мире, Индонезия, Венесуэла, Гренландия
В Индонезии выразили обеспокоенность влиянием США на мировую стабильность
Юдойоно: Индонезия обеспокоена влиянием политики США на глобальную стабильность
ДЖАКАРТА, 4 фев — РИА Новости. Индонезия внимательно отслеживает политику Соединённых Штатов и выражает обеспокоенность её влиянием на глобальную стабильность, заявил РИА Новости координатор-министр по вопросам инфраструктуры и регионального развития Агус Харимурти Юдойоно.
"Сегодняшнюю геополитическую ситуацию мы внимательно и постоянно отслеживаем, поскольку в любой момент могут произойти серьёзные неожиданные события, вызванные борьбой за природные ресурсы и глобальное влияние. У Соединённых Штатов, безусловно, есть собственная повестка, за которой нам необходимо следить с особой обеспокоенностью, а также понимать, какие последствия она несёт для мира и для Индонезии", — сказал министр.
Он подчеркнул, что происходящие в мире изменения носят системный характер. В качестве примеров Юдойоно указал на ситуацию в Венесуэле
, Гренландии
и Иране
, где ресурсы и география, по его словам, всё чаще используются как инструменты влияния, что отражается на мировых энергетических рынках, логистике и инфляции.
На этом фоне, по словам министра, Индонезия
ускоряет развитие возобновляемых источников энергии.
"Нельзя ввести эмбарго на ветер, нельзя заблокировать солнце и нельзя отнять тепло нашей вулканической земли", — подчеркнул министр.