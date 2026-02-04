Рейтинг@Mail.ru
10:39 04.02.2026
В Индонезии выразили обеспокоенность влиянием США на мировую стабильность
в мире, индонезия, венесуэла, гренландия
В мире, Индонезия, Венесуэла, Гренландия
В Индонезии выразили обеспокоенность влиянием США на мировую стабильность

© Depositphotos.com / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 4 фев — РИА Новости. Индонезия внимательно отслеживает политику Соединённых Штатов и выражает обеспокоенность её влиянием на глобальную стабильность, заявил РИА Новости координатор-министр по вопросам инфраструктуры и регионального развития Агус Харимурти Юдойоно.
"Сегодняшнюю геополитическую ситуацию мы внимательно и постоянно отслеживаем, поскольку в любой момент могут произойти серьёзные неожиданные события, вызванные борьбой за природные ресурсы и глобальное влияние. У Соединённых Штатов, безусловно, есть собственная повестка, за которой нам необходимо следить с особой обеспокоенностью, а также понимать, какие последствия она несёт для мира и для Индонезии", — сказал министр.
Он подчеркнул, что происходящие в мире изменения носят системный характер. В качестве примеров Юдойоно указал на ситуацию в Венесуэле, Гренландии и Иране, где ресурсы и география, по его словам, всё чаще используются как инструменты влияния, что отражается на мировых энергетических рынках, логистике и инфляции.
На этом фоне, по словам министра, Индонезия ускоряет развитие возобновляемых источников энергии.
"Нельзя ввести эмбарго на ветер, нельзя заблокировать солнце и нельзя отнять тепло нашей вулканической земли", — подчеркнул министр.
Президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Президент Индонезии заявил об угрозе третьей мировой войны
2 февраля, 11:32
 
