В Индонезии выразили обеспокоенность влиянием США на мировую стабильность

"Сегодняшнюю геополитическую ситуацию мы внимательно и постоянно отслеживаем, поскольку в любой момент могут произойти серьёзные неожиданные события, вызванные борьбой за природные ресурсы и глобальное влияние. У Соединённых Штатов, безусловно, есть собственная повестка, за которой нам необходимо следить с особой обеспокоенностью, а также понимать, какие последствия она несёт для мира и для Индонезии", — сказал министр.