Глава МИД Индии заявил, что обсудил с госсекретарем США вопросы энергетики
04.02.2026
Глава МИД Индии заявил, что обсудил с госсекретарем США вопросы энергетики
в мире
индия
сша
дели
субраманиам джайшанкар
дональд трамп
марко рубио
индия
сша
дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 фев – РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, находящийся с визитом в США, заявил, что обсудил с госсекретарем Марко Рубио вопросы стратегического партнерства двух стран, в частности темы энергетики, ядерной сферы и обороны.
"Состоялась обстоятельная беседа, в ходе которой были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, региональные и глобальные проблемы. В рамках обсуждения аспектов стратегического партнерства между Индией и США были затронуты вопросы торговли, энергетики, ядерной сферы, обороны, критически важных полезных ископаемых и технологий", - написал Джайшанкар в соцсети X.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Новак оценил ситуацию с поставками российской нефти в Индию
Вчера, 13:33
Он добавил, что в ходе встречи была достигнута договоренность о скорейшем проведении заседаний различных механизмов для продвижения общих интересов.
Прошедшая встреча стала первой после объявления о торговом соглашении между Индией и США.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента. Вместе с тем заявления по поводу сделки со стороны Вашингтона и Дели заметно отличаются. Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. В сообщениях со стороны Дели этот пункт не подчеркивается, в частности премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что для произведенных в Индии товаров со стороны США будут действовать сниженные тарифы, и поблагодарил Трампа за это решение.
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Песков ответил на вопрос о возможном отказе Индии от российской нефти
Вчера, 12:48
 
В мире Индия США Дели Субраманиам Джайшанкар Дональд Трамп Марко Рубио
 
 
