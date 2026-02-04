Глава МИД Индии заявил, что обсудил с госсекретарем США вопросы энергетики

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 фев – РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, находящийся с визитом в США, заявил, что обсудил с госсекретарем Марко Рубио вопросы стратегического партнерства двух стран, в частности темы энергетики, ядерной сферы и обороны.

"Состоялась обстоятельная беседа, в ходе которой были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, региональные и глобальные проблемы. В рамках обсуждения аспектов стратегического партнерства между Индией США были затронуты вопросы торговли, энергетики, ядерной сферы, обороны, критически важных полезных ископаемых и технологий", - написал Джайшанкар в соцсети X

Он добавил, что в ходе встречи была достигнута договоренность о скорейшем проведении заседаний различных механизмов для продвижения общих интересов.

Прошедшая встреча стала первой после объявления о торговом соглашении между Индией и США.