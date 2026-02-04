Эксперт рассказал об оборонном сотрудничестве Индии и России

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 фев – РИА Новости. Оборонное сотрудничество Индии и России не зависит от сотрудничества Дели в этой сфере с другими странами, заявил бывший первый замглавы МИД Индии, экс-посол в Москве, эксперт в области международных отношений Канвал Сибал.
"Когда дело дошло до покупки французских самолетов, вопрос был не с Россией, проблема была с американцами. Они хотели продать нам свои F-16 и F-18, но мы выбрали Rafale, и они (американцы - ред.) очень недовольны. Теперь они хотят, чтобы мы приобрели новый авианосец с американскими самолетами. Они хотят продать нам F-35, но нас это не интересует, поэтому мы, возможно, приобретем дополнительные Rafale. И сейчас ведутся обсуждения по поводу Су-57, посмотрим, к чему это приведет", - сказал он российским журналистам на полях проходящей в Нью-Дели российско-индийской конференции, организованной дискуссионным клубом "Валдай" и Международным фондом Вивекананды.
"В целом, если у российской стороны есть что-то, чего нет у других, мы хотим сотрудничать с русскими. Например, С-400. Наш министр обороны публично заявил, что мы готовы купить больше С-400, если Россия сможет их поставить. Мы готовы сотрудничать с вами по С-500, это будет зависеть от реакции российской стороны… Суть в том, что если у российской стороны есть что-то лучшее, чем то, что предлагают другие, мы выберем русских. Но если есть что-то, чего русские не могут предоставить, а нам это нужно, тогда мы обратимся к другим", - заявил он.
