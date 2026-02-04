Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал об оборонном сотрудничестве Индии и России
17:36 04.02.2026
Эксперт рассказал об оборонном сотрудничестве Индии и России
Эксперт рассказал об оборонном сотрудничестве Индии и России - РИА Новости, 04.02.2026
Эксперт рассказал об оборонном сотрудничестве Индии и России
Оборонное сотрудничество Индии и России не зависит от сотрудничества Дели в этой сфере с другими странами, заявил бывший первый замглавы МИД Индии, экс-посол в... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T17:36:00+03:00
2026-02-04T17:36:00+03:00
в мире
индия
россия
сша
rafale
с-400 «триумф»
f-16
индия
россия
сша
в мире, индия, россия, сша, rafale, с-400 «триумф», f-16
В мире, Индия, Россия, США, Rafale, С-400 «Триумф», F-16
Эксперт рассказал об оборонном сотрудничестве Индии и России

Экперт Сибал: оборонное сотрудничество Индии и России не зависит от других стран

Государственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 фев – РИА Новости. Оборонное сотрудничество Индии и России не зависит от сотрудничества Дели в этой сфере с другими странами, заявил бывший первый замглавы МИД Индии, экс-посол в Москве, эксперт в области международных отношений Канвал Сибал.
В частности, говоря о контракте с Францией на покупку истребителей Rafale, Сибал отметил, что это было ответом на предложение США, от которого Индия решила отказаться.
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
МИД: Россия готова продолжать сотрудничество с Индией в сфере углеводородов
Вчера, 15:21
«
"Когда дело дошло до покупки французских самолетов, вопрос был не с Россией, проблема была с американцами. Они хотели продать нам свои F-16 и F-18, но мы выбрали Rafale, и они (американцы - ред.) очень недовольны. Теперь они хотят, чтобы мы приобрели новый авианосец с американскими самолетами. Они хотят продать нам F-35, но нас это не интересует, поэтому мы, возможно, приобретем дополнительные Rafale. И сейчас ведутся обсуждения по поводу Су-57, посмотрим, к чему это приведет", - сказал он российским журналистам на полях проходящей в Нью-Дели российско-индийской конференции, организованной дискуссионным клубом "Валдай" и Международным фондом Вивекананды.
Говоря об уже приобретенных у США самолетах, таких как тяжелые транспортные самолеты C-17, C-130 или самолеты морской разведки P-8, он отметил, что у России нет предложений Индии в этой области.
"В целом, если у российской стороны есть что-то, чего нет у других, мы хотим сотрудничать с русскими. Например, С-400. Наш министр обороны публично заявил, что мы готовы купить больше С-400, если Россия сможет их поставить. Мы готовы сотрудничать с вами по С-500, это будет зависеть от реакции российской стороны… Суть в том, что если у российской стороны есть что-то лучшее, чем то, что предлагают другие, мы выберем русских. Но если есть что-то, чего русские не могут предоставить, а нам это нужно, тогда мы обратимся к другим", - заявил он.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Сотрудничество России и Индии не дает спать в США и ЕС, считает эксперт
7 декабря 2025, 22:03
 
