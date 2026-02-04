Эксперт рассказал об оборонном сотрудничестве Индии и России

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 фев – РИА Новости. Оборонное сотрудничество Индии и России не зависит от сотрудничества Дели в этой сфере с другими странами, заявил бывший первый замглавы МИД Индии, экс-посол в Москве, эксперт в области международных отношений Канвал Сибал.