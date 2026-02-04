БРИКС во время председательства Индии будет расширяться, считает эксперт

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 фев – РИА Новости. Индия во время председательства в БРИКС будет стараться расширить состав организации и уделит особое внимание своим отношениям с Китаем и Россией, заявил РИА Новости председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Я думаю, что все председательства должны приводить к тому, чтобы появлялось больше связи между участниками БРИКС и появлялись бы новые инструменты - и финансовые, и политические, и организационные, которые позволяют интенсифицировать сотрудничество", - сказал он.