БРИКС во время председательства Индии будет расширяться, считает эксперт

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 фев – РИА Новости. Индия во время председательства в БРИКС будет стараться расширить состав организации и уделит особое внимание своим отношениям с Китаем и Россией, заявил РИА Новости председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.
"Мы ждем, что будут даны какие-то импульсы, которые позволят БРИКС развиваться и расширяться. Во-вторых, мы ждем важнейший импульс, который для всех важен, это какова будет динамика отношений Индии и Китая. Это очень важный вопрос и для обеих государств, потому что это крупнейшие страны в мире, в них вместе проживает почти половина человечества. То, как их отношения будут развиваться, особенно в треугольнике (Россия-Индия-Китая – ред.), это, конечно, тоже будет важно", - сказал он на полях проходящей в Нью-Дели российско-индийской конференции, организованной международным дискуссионным клубом "Валдай" и Международным фондом Вивекананды.
Быстрицкий отметил, что БРИКС представляет собой неплохой инструмент для выработки взаимодействия.
"Я думаю, что все председательства должны приводить к тому, чтобы появлялось больше связи между участниками БРИКС и появлялись бы новые инструменты - и финансовые, и политические, и организационные, которые позволяют интенсифицировать сотрудничество", - сказал он.
Индия приняла председательство в БРИКС после завершения встречи шерп (официальных представителей стран-участниц) организации, состоявшейся в Бразилиа 12 декабря 2025 года, когда представитель Индии получил традиционный молоток от бразильского коллеги. Хотя церемония состоялась в декабре, Индия официально приняла на себя руководство 1 января и должна провести 18-й саммит БРИКС позднее в 2026 году.
Индия уже определила свои приоритеты, решив, как это уже было во время председательства в G20 в 2023 году, активно отстаивать интересы Глобального Юга. Премьер-министр Нарендра Моди сформулировал ориентированную на людей и развитие повестку дня для БРИКС в 2026 году. Моди предложил подход, основанный на принципе "человечество прежде всего", с четырьмя основными столпами: устойчивость, инновации, сотрудничество и экологичность
