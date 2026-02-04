Рейтинг@Mail.ru
США по итогам встречи с Индией не упомянули тему импорта нефти из России
02:30 04.02.2026
США по итогам встречи с Индией не упомянули тему импорта нефти из России
США по итогам встречи с Индией не упомянули тему импорта нефти из России - РИА Новости, 04.02.2026
США по итогам встречи с Индией не упомянули тему импорта нефти из России
Госсекретарь США Марко Рубио встретился с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром и обсудил с ним сотрудничество по полезным ископаемым, сообщили в... РИА Новости, 04.02.2026
в мире, индия, сша, нью-дели, марко рубио, дональд трамп
В мире, Индия, США, Нью-Дели, Марко Рубио, Дональд Трамп
США по итогам встречи с Индией не упомянули тему импорта нефти из России

Госдеп по итогам встречи с Индией не упомянул тему импорта нефти из России

© AP Photo / Altaf QadriИндийский флаг на фоне Нью-Дели
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио встретился с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром и обсудил с ним сотрудничество по полезным ископаемым, сообщили в госдепе, не раскрыв, поднималась ли на встрече острая тема последних дней – якобы отказ Нью-Дели от российской нефти.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из Штатов, а также, возможно, начать покупать нефть из Венесуэлы.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Новак оценил ситуацию с поставками российской нефти в Индию
Вчера, 13:33
Представитель госдепа Томми Пиготт сообщил, что на встрече Рубио и Джайшанкара обсуждалось, среди прочего, сотрудничество двух стран в части полезных ископаемых.
При этом главы внешнеполитических ведомств приветствовали торговую сделку США и Индии – о ней Трамп объявил в понедельник в посте в TruthSocial, в котором также заявил об отказе Индии от нефти РФ.
"Оба лидера подчеркнули важность сотрудничества наших демократий для открытия новых экономических возможностей и продвижения общих целей в сфере энергетической безопасности", - отметил Пиготт.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Трамп утверждает, что Индия якобы готова закупать больше американской нефти
2 февраля, 20:07
 
В миреИндияСШАНью-ДелиМарко РубиоДональд Трамп
 
 
