США по итогам встречи с Индией не упомянули тему импорта нефти из России

ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио встретился с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром и обсудил с ним сотрудничество по полезным ископаемым, сообщили в госдепе, не раскрыв, поднималась ли на встрече острая тема последних дней – якобы отказ Нью-Дели от российской нефти.