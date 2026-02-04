Рейтинг@Mail.ru
Экс-аналитик ЦРУ оценил возможность импичмента Трампа - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:23 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/impichment-2072071003.html
Экс-аналитик ЦРУ оценил возможность импичмента Трампа
Экс-аналитик ЦРУ оценил возможность импичмента Трампа - РИА Новости, 04.02.2026
Экс-аналитик ЦРУ оценил возможность импичмента Трампа
Поражение республиканской партии на выборах в США осенью 2026 года вполне может привести к импичменту президента страны Дональда Трампа, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T02:23:00+03:00
2026-02-04T02:23:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
ларри джонсон
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069402439_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_9becedfda24fd8671de5ee581ee5eda7.jpg
https://ria.ru/20260128/tramp-2070662812.html
https://ria.ru/20260115/ssha-2068040210.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069402439_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_9704218ce8a531cd2c8de90ac9740419.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, ларри джонсон, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Дональд Трамп, Ларри Джонсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Экс-аналитик ЦРУ оценил возможность импичмента Трампа

Джонсон: импичмент Трампа реален при поражении республиканцев на выборах

© Фото : The White HouseДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : The White House
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Поражение республиканской партии на выборах в США осенью 2026 года вполне может привести к импичменту президента страны Дональда Трампа, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Да, при поражении на промежуточных выборах это возможно", - сказал собеседник агентства, оценивая вероятность импичмента Трампа.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Трамп заявил, что ждет попытку импичмента со стороны демократов
28 января, 00:33
При этом он отметил, что не знает, нашлись бы на самом деле среди республиканцев в конгрессе готовые поддержать импичмент президента. Однако, указал собеседник агентства, ряд конгрессменов из партии Трампа открыто осудили убийство медбрата Алекса Претти агентом федеральной миграционной службы ICE.
"Это очень важная веха... Думаю, в Белом доме понимают, что у них политические проблемы", - заключил он.
Ранее Дональд Трамп признал риск потери республиканцами контроля над конгрессом по итогам промежуточных выборов в 2026 году. До этого он уже обвинил "чертовщину в умах" американцев в возможном будущем проигрыше республиканцев.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Конгрессмен предупредил об угрозе импичмента Трампа из-за Гренландии
15 января, 13:14
 
В миреСШАДональд ТрампЛарри ДжонсонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала