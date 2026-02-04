https://ria.ru/20260204/impichment-2072071003.html
Экс-аналитик ЦРУ оценил возможность импичмента Трампа
Экс-аналитик ЦРУ оценил возможность импичмента Трампа - РИА Новости, 04.02.2026
Экс-аналитик ЦРУ оценил возможность импичмента Трампа
Поражение республиканской партии на выборах в США осенью 2026 года вполне может привести к импичменту президента страны Дональда Трампа, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T02:23:00+03:00
2026-02-04T02:23:00+03:00
2026-02-04T02:23:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
ларри джонсон
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069402439_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_9becedfda24fd8671de5ee581ee5eda7.jpg
https://ria.ru/20260128/tramp-2070662812.html
https://ria.ru/20260115/ssha-2068040210.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069402439_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_9704218ce8a531cd2c8de90ac9740419.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, ларри джонсон, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Дональд Трамп, Ларри Джонсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Экс-аналитик ЦРУ оценил возможность импичмента Трампа
Джонсон: импичмент Трампа реален при поражении республиканцев на выборах
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Поражение республиканской партии на выборах в США осенью 2026 года вполне может привести к импичменту президента страны Дональда Трампа, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Да, при поражении на промежуточных выборах это возможно", - сказал собеседник агентства, оценивая вероятность импичмента Трампа
.
При этом он отметил, что не знает, нашлись бы на самом деле среди республиканцев в конгрессе готовые поддержать импичмент президента. Однако, указал собеседник агентства, ряд конгрессменов из партии Трампа открыто осудили убийство медбрата Алекса Претти агентом федеральной миграционной службы ICE.
"Это очень важная веха... Думаю, в Белом доме понимают, что у них политические проблемы", - заключил он.
Ранее Дональд Трамп признал риск потери республиканцами контроля над конгрессом по итогам промежуточных выборов в 2026 году. До этого он уже обвинил "чертовщину в умах" американцев в возможном будущем проигрыше республиканцев.