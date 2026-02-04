Экс-аналитик ЦРУ оценил возможность импичмента Трампа

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Поражение республиканской партии на выборах в США осенью 2026 года вполне может привести к импичменту президента страны Дональда Трампа, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Да, при поражении на промежуточных выборах это возможно", - сказал собеседник агентства, оценивая вероятность импичмента Трампа

При этом он отметил, что не знает, нашлись бы на самом деле среди республиканцев в конгрессе готовые поддержать импичмент президента. Однако, указал собеседник агентства, ряд конгрессменов из партии Трампа открыто осудили убийство медбрата Алекса Претти агентом федеральной миграционной службы ICE.

"Это очень важная веха... Думаю, в Белом доме понимают, что у них политические проблемы", - заключил он.