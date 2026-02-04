Эксперты рассказали, как можно применить ИИ в боевых действиях

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Внедрение в автоматизированные системы управления (АСУ) искусственного интеллекта позволит производить массовые расчеты, моделировать боевые ситуации и другие процессы в режиме реального времени в объемах и масштабах, недоступных для человека, говорится в статье издаваемого Минобороны журнала "Военная мысль", с которой ознакомилось РИА Новости.

"Дальнейшее развитие цифровых технологий и внедрение в АСУ высокопроизводительных программно-аппаратных средств так называемого искусственного интеллекта многократно повысят боевые возможности воинских формирований динамической организационной структуры. В этих условиях более важная роль в решении тактических задач, как правило, будет отводиться силам и средствам усиления и поддержки", - говорится в статье докторов военных наук Владимира Орлянского и Павла Дульнева.

Ученые отметили, что, на данный момент, понятие "искусственный интеллект" является условным, поскольку нельзя говорить о явлении, которое заменит умственную деятельность человека.

"Суть данного феномена, очевидно, состоит в создании программно-аппаратных средств на основе цифровых и других передовых технологий, позволяющих осуществлять различные действия с поступающей информацией, в том числе сопоставлять различные признаки объектов и явлений, обобщать и систематизировать их, производить массовые расчеты, моделировать боевые ситуации и другие процессы в режиме реального времени в таких объемах и масштабах, которые в принципе недоступны людям", - рассказали эксперты.