Эксперты рассказали, как можно применить ИИ в боевых действиях
07:26 04.02.2026
Эксперты рассказали, как можно применить ИИ в боевых действиях
Внедрение в автоматизированные системы управления (АСУ) искусственного интеллекта позволит производить массовые расчеты, моделировать боевые ситуации и другие... РИА Новости, 04.02.2026
2026
Новости
технологии
Технологии
© РИА Новости / Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Внедрение в автоматизированные системы управления (АСУ) искусственного интеллекта позволит производить массовые расчеты, моделировать боевые ситуации и другие процессы в режиме реального времени в объемах и масштабах, недоступных для человека, говорится в статье издаваемого Минобороны журнала "Военная мысль", с которой ознакомилось РИА Новости.
"Дальнейшее развитие цифровых технологий и внедрение в АСУ высокопроизводительных программно-аппаратных средств так называемого искусственного интеллекта многократно повысят боевые возможности воинских формирований динамической организационной структуры. В этих условиях более важная роль в решении тактических задач, как правило, будет отводиться силам и средствам усиления и поддержки", - говорится в статье докторов военных наук Владимира Орлянского и Павла Дульнева.
Ученые отметили, что, на данный момент, понятие "искусственный интеллект" является условным, поскольку нельзя говорить о явлении, которое заменит умственную деятельность человека.
"Суть данного феномена, очевидно, состоит в создании программно-аппаратных средств на основе цифровых и других передовых технологий, позволяющих осуществлять различные действия с поступающей информацией, в том числе сопоставлять различные признаки объектов и явлений, обобщать и систематизировать их, производить массовые расчеты, моделировать боевые ситуации и другие процессы в режиме реального времени в таких объемах и масштабах, которые в принципе недоступны людям", - рассказали эксперты.
Они добавили, что, в данном случае, под искусственным интеллектом следует понимать перспективные высокопроизводительные программно-аппаратные средства (ПАС), которые при их интеграции в АСУ войсками и оружием обеспечат качественно новый уровень решения управленческих задач командно-штабными инстанциями и существенное повышение эффективности применения сил и средств вооруженной борьбы с учетом динамичных изменений боевой обстановки.
Технологии
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала