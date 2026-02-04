Пострадавшая при теракте в Хорлах женщина остается в крымской больнице

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Пострадавшая при теракте в Хорлах Херсонской области женщина остается в больнице в Крыму, все проходившие лечение несовершеннолетние выписаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.