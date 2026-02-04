Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшая при теракте в Хорлах женщина остается в крымской больнице - РИА Новости, 04.02.2026
12:18 04.02.2026
Пострадавшая при теракте в Хорлах женщина остается в крымской больнице
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Пострадавшая при теракте в Хорлах Херсонской области женщина остается в больнице в Крыму, все проходившие лечение несовершеннолетние выписаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
"По состоянию на 04.02.2026 в ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6" продолжает лечение одна женщина, пострадавшая в результате удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области. Пациентке оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в минздраве.
Власти Херсонской области рассказали об опознании жертв теракта в Хорлах
28 января, 17:25
В пресс-службе ведомства уточнили, что за минувшую неделю из больницы выписан один ребенок. Таким образом, сообщили в пресс-службе, выписаны все трое несовершеннолетних, которые проходили лечение в Крыму.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.
Сальдо назвал главных причастных к теракту в Хорлах
18 января, 20:13
 
ПроисшествияХерсонская областьРеспублика КрымЧерное мореВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
 
 
