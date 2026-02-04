https://ria.ru/20260204/horly-2072144824.html
Пострадавшая при теракте в Хорлах женщина остается в крымской больнице
Пострадавшая при теракте в Хорлах женщина остается в крымской больнице - РИА Новости, 04.02.2026
Пострадавшая при теракте в Хорлах женщина остается в крымской больнице
Пострадавшая при теракте в Хорлах Херсонской области женщина остается в больнице в Крыму, все проходившие лечение несовершеннолетние выписаны, сообщили РИА... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:18:00+03:00
происшествия
херсонская область
республика крым
черное море
владимир сальдо
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
удар всу по хорлам в херсонской области
Пострадавшая при теракте в Хорлах женщина остается в крымской больнице
Пострадавшая в Хорлах женщина остается в больнице в Крыму, все дети выписаны