В Воронеже мужчину осудили по делу о госизмене
16:12 04.02.2026
В Воронеже мужчину осудили по делу о госизмене
Верховный суд России оставил в силе приговор жителю Воронежа, получившему 9 лет 10 месяцев колонии строгого режима за попытку вступить в ряды ВСУ, сообщила... РИА Новости, 04.02.2026
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Верховный суд России оставил в силе приговор жителю Воронежа, получившему 9 лет 10 месяцев колонии строгого режима за попытку вступить в ряды ВСУ, сообщила судебная инстанция.
По данным суда, житель Воронежа Антон Осипенко был приговорен в 2024 году к 9 годам 10 месяцам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 8 месяцев за попытку вступить в подразделение ВСУ для участия в боевых действиях против России. Апелляционная инстанция с учетом наличия у Осипенко малолетнего ребенка смягчила основное и дополнительное наказания на один месяц. Осужденный подал кассационную жалобу в Верховный суд.
«

"Коллегия по уголовным делам оставила жалобу без удовлетворения, а судебные решения без изменения", - говорится в сообщении ВС РФ на платформе Max.

Согласно карточке дела на сайте ВС РФ, Осипенко осужден по части 3 статьи 30 - статье 275 УК РФ (покушение на государственную измену).
15.01.2026
Жителя Сахалина осудили за попытку госизмены
Жителя Сахалина осудили за попытку госизмены
15 января, 11:45
 
