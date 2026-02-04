Крымчанина приговорили к 18 годам колонии за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Житель Феодосии приговорен к 18 годам колонии за госизмену, он передавал спецслужбам Украины координаты военных объектов и расположения средств ПВО, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.

Там добавили, что указанные сведения в дальнейшем использовались противником для планирования диверсий и нанесения ракетно-артиллерийских ударов.