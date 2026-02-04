Рейтинг@Mail.ru
Крымчанина приговорили к 18 годам колонии за госизмену
11:27 04.02.2026 (обновлено: 11:29 04.02.2026)
Крымчанина приговорили к 18 годам колонии за госизмену
Крымчанина приговорили к 18 годам колонии за госизмену
Житель Феодосии приговорен к 18 годам колонии за госизмену, он передавал спецслужбам Украины координаты военных объектов и расположения средств ПВО, сообщает... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T11:27:00+03:00
2026-02-04T11:29:00+03:00
Крымчанина приговорили к 18 годам колонии за госизмену

Крымчанина приговорили к 18 годам колонии за передачу данных спецслужбам Украины

© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Житель Феодосии приговорен к 18 годам колонии за госизмену, он передавал спецслужбам Украины координаты военных объектов и расположения средств ПВО, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год 8 месяцев. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Житель Феодосии, уроженец Ивано-Франковской области Украины, признан виновным в госизмене.
"Мужчина посредством иностранного интернет-мессенджера WhatsApp инициативно передал украинской спецслужбе фотографии, видеоматериалы и электронные файлы, содержащие координаты российских военных объектов и объектов критической инфраструктуры, а также расположения ПВО", - рассказали в ведомстве.
Там добавили, что указанные сведения в дальнейшем использовались противником для планирования диверсий и нанесения ракетно-артиллерийских ударов.
