В ГД предложили проект о хранении данных работников в цифровом виде

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Александр Демин и Антон Ткачев предложили разрешить работодателям хранить данные сотрудников в цифровом виде и отказаться от бессрочного хранения на бумаге.

Соответствующее обращение на имя руководителя Росархива Андрея Артизова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем целесообразным перейти от модели бессрочного бумажного хранения кадровых архивов к модели цифровой передачи данных с последующим освобождением работодателей от обязанности хранения", - говорится в документе.

Инициативой также предлагается предоставить работодателям право один раз в пять лет передавать оцифрованные кадровые документы сотрудников в централизованную государственную систему под управлением Минтруда или Социального фонда России , а после подтверждения загрузки и верификации документов государством, освободить работодателя от дальнейшего хранения этих документов в бумажной или цифровой формах.

Авторы обращения подчеркнули, что необходимо установить обязанность работодателей передавать невостребованные оригиналы личных документов (трудовые книжки, дипломы, аттестаты) в ближайший МФЦ, где работник сможет получить их через заявку на "Госуслугах", а также получить доступ к оцифрованным кадровым данным в виде юридически значимых выписок в личном кабинете.