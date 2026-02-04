Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили проект о хранении данных работников в цифровом виде - РИА Новости, 04.02.2026
23:15 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/gosduma-2072333498.html
В ГД предложили проект о хранении данных работников в цифровом виде
В ГД предложили проект о хранении данных работников в цифровом виде - РИА Новости, 04.02.2026
В ГД предложили проект о хранении данных работников в цифровом виде
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Александр Демин и Антон Ткачев предложили разрешить работодателям хранить данные сотрудников в...
2026-02-04T23:15:00+03:00
общество, россия
Общество, Россия
В ГД предложили проект о хранении данных работников в цифровом виде

РИА Новости: в ГД предложили проект о хранении данных работников в цифровом виде

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Александр Демин и Антон Ткачев предложили разрешить работодателям хранить данные сотрудников в цифровом виде и отказаться от бессрочного хранения на бумаге.
Соответствующее обращение на имя руководителя Росархива Андрея Артизова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем целесообразным перейти от модели бессрочного бумажного хранения кадровых архивов к модели цифровой передачи данных с последующим освобождением работодателей от обязанности хранения", - говорится в документе.
Инициативой также предлагается предоставить работодателям право один раз в пять лет передавать оцифрованные кадровые документы сотрудников в централизованную государственную систему под управлением Минтруда или Социального фонда России, а после подтверждения загрузки и верификации документов государством, освободить работодателя от дальнейшего хранения этих документов в бумажной или цифровой формах.
Авторы обращения подчеркнули, что необходимо установить обязанность работодателей передавать невостребованные оригиналы личных документов (трудовые книжки, дипломы, аттестаты) в ближайший МФЦ, где работник сможет получить их через заявку на "Госуслугах", а также получить доступ к оцифрованным кадровым данным в виде юридически значимых выписок в личном кабинете.
Принятие данной инициативы, по мнению авторов, позволит исключить риск потери архивов, снизить административную нагрузку на бизнес, повысить защищенность трудовых прав граждан, обеспечить надежное хранение кадровой информации в цифровом виде и упростить взаимодействие между гражданами, работодателями и государством.
В ГД рассказали, как иностранные сервисы скрытно собирают личные данные
13 июля 2025, 02:49
