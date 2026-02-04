В Госдуму внесли проект о противодействии сталкингу

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева и Сардана Авксеньтева внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается закрепить понятия, относящиеся к сталкингу и установить меры защиты, документ доступен Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева и Сардана Авксеньтева внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается закрепить понятия, относящиеся к сталкингу и установить меры защиты, документ доступен в думской электронной базе.

"Предлагается принять отдельный федеральный закон, в рамках которого закрепляются понятия "навязчивое преследование", "охранный ордер", "преследователь", "лицо, подвергнутое навязчивому преследованию", устанавливаются основы правового регулирования борьбы с навязчивым преследованием и механизмы установления охранных ордеров в целях защиты прав и интересов лиц, подвергающихся навязчивому преследованию", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В сопроводительных документах отмечается, что в качестве "навязчивого преследования" предлагается понимать действия, причиняющие лицу психические страдания и опасения за собственную безопасность и за безопасность своих близких, которые продолжались после получения предупреждения о необходимости их прекращения, которое может быть установлено согласно общим правилам установления фактов, имеющих юридическое значение.

Законопроектом предлагается в качестве таких действий понимать систематические умышленные слежение и/или ожидание лица, подвергнутого навязчивому преследованию, в местах его повседневной жизни, систематические умышленные попытки установить с ним контакт контакт , в том числе через звонки, СМС, интернета, почты, направления любого рода подарков, в том числе через третьих лиц, использование персональных данных лица, подвергнутого навязчивому преследованию, для заказа товаров, работ, услуг, оформления корреспонденции на его имя и иные действия.

Также подчеркивается необходимость выделения киберсталкинга как самостоятельной формы преследования. Законопроект предусматривает ответственность за случаи навязчивого преследования в интернете в виде административного ареста на срок до 15 суток либо обязательные работы от 40 до 50 часов.

Уточняется, что лицо, являющееся супругом (супругой) потерпевшего и/или совместно с ним проживающее, не подлежит административной ответственности за правонарушение/преступление, предусмотренное настоящей статьей. По словам депутатов, это позволит исключить опасения многих граждан, связанные с возможными злоупотреблениями использования указанной нормы, чтобы выселять людей из их же квартир или ограничивать их в правах на общение с ребенком.