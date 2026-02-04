Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о противодействии сталкингу - РИА Новости, 04.02.2026
15:00 04.02.2026
В Госдуму внесли проект о противодействии сталкингу
В Госдуму внесли проект о противодействии сталкингу - РИА Новости, 04.02.2026
В Госдуму внесли проект о противодействии сталкингу
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева и Сардана Авксеньтева внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается закрепить понятия,... РИА Новости, 04.02.2026
общество
госдума рф
https://ria.ru/20250813/mizulina-2035002545.html
2026
Новости
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о противодействии сталкингу

"Новые люди" внесли в ГД проект о противодействии сталкингу

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева и Сардана Авксеньтева внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается закрепить понятия, относящиеся к сталкингу и установить меры защиты, документ доступен в думской электронной базе.
"Предлагается принять отдельный федеральный закон, в рамках которого закрепляются понятия "навязчивое преследование", "охранный ордер", "преследователь", "лицо, подвергнутое навязчивому преследованию", устанавливаются основы правового регулирования борьбы с навязчивым преследованием и механизмы установления охранных ордеров в целях защиты прав и интересов лиц, подвергающихся навязчивому преследованию", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В сопроводительных документах отмечается, что в качестве "навязчивого преследования" предлагается понимать действия, причиняющие лицу психические страдания и опасения за собственную безопасность и за безопасность своих близких, которые продолжались после получения предупреждения о необходимости их прекращения, которое может быть установлено согласно общим правилам установления фактов, имеющих юридическое значение.
Законопроектом предлагается в качестве таких действий понимать систематические умышленные слежение и/или ожидание лица, подвергнутого навязчивому преследованию, в местах его повседневной жизни, систематические умышленные попытки установить с ним контакт контакт , в том числе через звонки, СМС, интернета, почты, направления любого рода подарков, в том числе через третьих лиц, использование персональных данных лица, подвергнутого навязчивому преследованию, для заказа товаров, работ, услуг, оформления корреспонденции на его имя и иные действия.
Также подчеркивается необходимость выделения киберсталкинга как самостоятельной формы преследования. Законопроект предусматривает ответственность за случаи навязчивого преследования в интернете в виде административного ареста на срок до 15 суток либо обязательные работы от 40 до 50 часов.
Уточняется, что лицо, являющееся супругом (супругой) потерпевшего и/или совместно с ним проживающее, не подлежит административной ответственности за правонарушение/преступление, предусмотренное настоящей статьей. По словам депутатов, это позволит исключить опасения многих граждан, связанные с возможными злоупотреблениями использования указанной нормы, чтобы выселять людей из их же квартир или ограничивать их в правах на общение с ребенком.
Принятие данной инициативы, по мнению авторов, позволит правоохранительным органам своевременно фиксировать такие действия и привлекать виновных к ответственности, в том числе в случаях, когда жертвой преследования становится несовершеннолетний, а также позволит судам принимать решения о запрете на приближение преследователя к жертве. В случае принятия законопроекта, если преследователь не будет соблюдать указанное решение суда, это будет являться преступлением в соответствии со статьей 315 Уголовного Кодекса Российской Федерации (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).
