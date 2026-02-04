В ГД предложили на год освободить женщин от налога при рождении ребенка

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили освободить женщин, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход, от уплаты налога на год при рождении ребенка.

Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Законопроектом предлагается установить налоговую льготу, предусматривающую временное освобождение женщин, являющихся налогоплательщиками налога на профессиональный доход, от уплаты налога при рождении ребенка", - сказано в пояснительной записке.

В документе уточняется, что освобождение от уплаты налога на профессиональный доход предлагается предоставить сроком на один год начиная с первого дня налогового периода, в котором налоговым органом принято решение о предоставлении налоговой льготы.

Кроме того, авторы инициативы отметили, что право на обращение за предоставлением налоговой льготы сохраняется в течение одного года со дня рождения ребенка, что позволит избежать необходимости немедленного обращения за ее получением в период, непосредственно следующий за родами, когда женщина не осуществляет предпринимательскую деятельность в связи с адаптацией к материнству и оформлением необходимых документов на ребенка.

"Такой подход обеспечивает адресный и целевой характер государственной поддержки и позволяет реализовать право на льготу в момент фактического возобновления либо начала профессиональной деятельности в качестве самозанятой", - говорится в документе.