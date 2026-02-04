Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили на год освободить женщин от налога при рождении ребенка - РИА Новости, 04.02.2026
10:11 04.02.2026
В ГД предложили на год освободить женщин от налога при рождении ребенка
В ГД предложили на год освободить женщин от налога при рождении ребенка - РИА Новости, 04.02.2026
В ГД предложили на год освободить женщин от налога при рождении ребенка
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили освободить женщин, являющихся плательщиками налога на профессиональный... РИА Новости, 04.02.2026
общество
госдума рф
лдпр
Новости
ru-RU
общество, госдума рф, лдпр
Общество, Госдума РФ, ЛДПР
В ГД предложили на год освободить женщин от налога при рождении ребенка

ЛДПР предложила освободить самозанятых женщин от налога при рождении ребенка

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили освободить женщин, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход, от уплаты налога на год при рождении ребенка.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ребенок в магазине Детский мир - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для семей с детьми до трех лет
7 декабря 2025, 06:18
"Законопроектом предлагается установить налоговую льготу, предусматривающую временное освобождение женщин, являющихся налогоплательщиками налога на профессиональный доход, от уплаты налога при рождении ребенка", - сказано в пояснительной записке.
В документе уточняется, что освобождение от уплаты налога на профессиональный доход предлагается предоставить сроком на один год начиная с первого дня налогового периода, в котором налоговым органом принято решение о предоставлении налоговой льготы.
Кроме того, авторы инициативы отметили, что право на обращение за предоставлением налоговой льготы сохраняется в течение одного года со дня рождения ребенка, что позволит избежать необходимости немедленного обращения за ее получением в период, непосредственно следующий за родами, когда женщина не осуществляет предпринимательскую деятельность в связи с адаптацией к материнству и оформлением необходимых документов на ребенка.
"Такой подход обеспечивает адресный и целевой характер государственной поддержки и позволяет реализовать право на льготу в момент фактического возобновления либо начала профессиональной деятельности в качестве самозанятой", - говорится в документе.
По мнению парламентариев, принятие законопроекта позволит сформировать дополнительные гарантии стабильности правового положения женщин, применяющих специальный налоговый режим после рождения ребенка, и создаст условия для непрерывности их экономической активности в социально значимый период.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В России проиндексировали маткапитал на первого ребенка
1 февраля, 00:08
 
ОбществоГосдума РФЛДПР
 
 
