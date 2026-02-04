В Госдуме обвинили Рютте в игнорировании Устава ООН

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Намерение разместить иностранные войска на Украине, о котором заявил генсек НАТО Марк Рютте, говорит об игнорировании Устава ООН, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее генсек НАТО, выступая в Верховной раде, заявил, что иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения.
"Раздухарившийся на берегах Днепра генсек совершено игнорирует Устав ООН, согласно которому только Совет Безопасности ООН уполномочен учреждать операции по поддержанию мира и руководить ими, определять состав военных контингентов, сроки проведения и порядок финансирования операций. Во всех остальных случаях - это интервенция против России в ущерб миру и безопасности и не может быть поддержана", - сказал Ивлев.
По его словам, Рютте своими заявлениями провокационно "морочит головы" украинским депутатам.
"Дело в том, что в военной структуре НАТО он никто, у него совершено отсутствуют полномочия по управлению войсками. Его заявление направлено на срыв переговоров в Абу-Даби и является завуалированной интервенцией", - считает депутат.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента стран - участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.