В Госдуме обвинили Рютте в игнорировании Устава ООН - РИА Новости, 04.02.2026
08:03 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/gosduma-2072089397.html
В Госдуме обвинили Рютте в игнорировании Устава ООН
В Госдуме обвинили Рютте в игнорировании Устава ООН

Ивлев: планы НАТО разместить войска на Украине игнорируют Устав ООН

© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Намерение разместить иностранные войска на Украине, о котором заявил генсек НАТО Марк Рютте, говорит об игнорировании Устава ООН, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее генсек НАТО, выступая в Верховной раде, заявил, что иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Генсек НАТО в речи в Раде призвал готовиться к трудным решениям по Украине
Вчера, 15:22
"Раздухарившийся на берегах Днепра генсек совершено игнорирует Устав ООН, согласно которому только Совет Безопасности ООН уполномочен учреждать операции по поддержанию мира и руководить ими, определять состав военных контингентов, сроки проведения и порядок финансирования операций. Во всех остальных случаях - это интервенция против России в ущерб миру и безопасности и не может быть поддержана", - сказал Ивлев.
По его словам, Рютте своими заявлениями провокационно "морочит головы" украинским депутатам.
"Дело в том, что в военной структуре НАТО он никто, у него совершено отсутствуют полномочия по управлению войсками. Его заявление направлено на срыв переговоров в Абу-Даби и является завуалированной интервенцией", - считает депутат.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента стран - участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Марк Рютте во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В ЕС рассказали, как Рютте неожиданно для себя попал в конфуз в Раде
02:32
 
