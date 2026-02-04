В Госдуме обвинили Рютте в игнорировании Устава ООН

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Намерение разместить иностранные войска на Украине, о котором заявил генсек НАТО Марк Рютте, говорит об игнорировании Устава ООН, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.