В ГД предложили дать ветеранам боевых действий право на бесплатную парковку

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили дать возможность ветеранам боевых действий и их семьям бесплатно парковать автомобили на всех парковках общего пользования, около объектов социальной инфраструктуры, мест отдыха, и выделять не менее 10% парковочного пространства.

Соответствующий законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

"Проектом федерального закона предлагается предоставить право бесплатной парковки ветеранам боевых действий, а также членам их семей и членам семей погибших ветеранов боевых действий право бесплатной парковки", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Порядок предоставления права бесплатной парковки, согласно проекту, устанавливается нормативными правовыми актами субъекта РФ. Проектом предусматривается, что на всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений), мест отдыха, выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых ветеранам боевых действий, а также членам их семей и членам семей погибших ветеранов боевых действий.

В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что партию "Справедливая Россия" обращаются ветераны боевых действий с предложением разрешить ветеранам, членам их семей и семьям погибших ветеранов боевых действий бесплатно парковать свои автомобили.

"Лишь в некоторых российских городах у них появилась такая возможность, но мы считаем, что льгота должна регулироваться федеральным законом и предоставляться по всей стране", - добавил он.

По словам лидера партии, рискуя своей жизнью российские военные и добровольцы с оружием в руках защищают Родину, они получают ранения, увечья, и после возвращения домой с поля боя заслуживают самых разных льгот, и уж тем более они должны распространяться на родственников военнослужащих, отдавших свою жизнь за будущее России.