В Госдуме рассказали, что делать, если человек назвал код мошеннику

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Если человек назвал код мошеннику, необходимо связаться с организацией, от имени которой действовал злоумышленник, заблокировать операции, сменить пароли и проверить, какие действия были совершены с аккаунтом, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"В последнее время всё чаще возникают ситуации, когда человек уже после разговора понимает: код из sms или push-уведомления был назван злоумышленнику. Но даже в этом случае главное — не паниковать и действовать максимально быстро, потому что первые минуты после утечки кода часто оказываются решающими. Первое и самое важное действие — немедленно прекратить разговор и связаться с организацией, от имени которой действовал мошенник: банком, порталом госуслуг, маркетплейсом или оператором связи", — сказал Немкин

Депутат отметил, что через официальные каналы необходимо срочно заблокировать операции, сменить пароли и проверить, какие действия уже были предприняты с аккаунтом, самостоятельные попытки "договориться" с мошенником только усугубляют ситуацию.

"Второй шаг — обеспечить цифровую гигиену всех связанных сервисов. Если код относился к финансовым операциям, нужно заблокировать карты и включить дополнительные лимиты и уведомления. Если речь шла о доступе к аккаунту — срочно сменить пароли не только к нему, но и к почте и другим сервисам, где использовались похожие данные. Мошенники часто проверяют цепочку доступов, а не один конкретный аккаунт", — подчеркнул он.

По словам парламентария, также следует зафиксировать инцидент, обращение в банк, к оператору связи или на портал госуслуг должно быть оформлено официально, а при финансовом ущербе - подано заявление в правоохранительные органы.

"Это не формальность: фиксация факта мошенничества может помочь в возврате средств и предотвращении повторных атак, в том числе в отношении других граждан", — добавил Немкин.

Также, по словам депутата, важно сделать выводы на будущее, ни один код подтверждения не предназначен для передачи третьим лицам — ни сотрудникам банка, ни "службе безопасности", ни "госорганам".