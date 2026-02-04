Депутат ГД рассказал, обязаны ли УК отвечать в старых домовых чатах

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Управляющие компании (УК) не обязаны отвечать на сообщения в старых домовых чатах, а их представители не обязаны там присутствовать, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

"Управляющие компании не обязаны реагировать на сообщения в старых домовых чатах, а их представители не обязаны там присутствовать", - сказал Кошелев

Парламентарий отметил, что такие чаты больше подходят для личного и неформального общения жильцов.

"Старые чаты никто не закрывает. Жильцы дома могут спокойно продолжать общаться там, где привыкли", - добавил он.

Кошелев уточнил, что порядок использования домовых чатов в национальном мессенджере Мах будет определен профильным министерством в ближайшее время.