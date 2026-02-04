Рейтинг@Mail.ru
В ГД попросили оценить риски употребления детьми энергетического мармелада
01:48 04.02.2026
В ГД попросили оценить риски употребления детьми энергетического мармелада
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая попросила Роспотребнадзор оценить потенциальные риски для здоровья детей из-за употребления мармелада, содержащего кофеин и таурин, а также предоставить возможные регулирующие меры, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В обращении отмечается, что несовершеннолетние приобретают на маркетплейсах жевательный мармелад, содержащий кофеин и таурин. Добавляется, что в рекламе продукта используют привлекательные для детей слоган и образы, а употребление, по словам потребителей, приводит к выраженному стимулирующему эффекту, сопоставимому с действием энергетических напитков.
"Прошу вас поручить предоставить разъяснения по позиции Роспотребнадзора относительно классификации и оборота подобной пищевой продукции, оценки потенциальных рисков для здоровья детей и возможных регулирующих мер", - сказано в документе на имя главы ведомства Анны Поповой.
Буцкая подчеркнула, что формально данный продукт не подпадает под действующие ограничения для этой категории товаров.
Общество Анна Попова Татьяна Буцкая Госдума РФ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
