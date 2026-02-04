https://ria.ru/20260204/gosduma-2072069506.html
В ГД попросили оценить риски употребления детьми энергетического мармелада
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая попросила Роспотребнадзор оценить потенциальные риски для здоровья детей из-за употребления мармелада, содержащего кофеин и таурин, а также предоставить возможные регулирующие меры, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В обращении отмечается, что несовершеннолетние приобретают на маркетплейсах жевательный мармелад, содержащий кофеин и таурин. Добавляется, что в рекламе продукта используют привлекательные для детей слоган и образы, а употребление, по словам потребителей, приводит к выраженному стимулирующему эффекту, сопоставимому с действием энергетических напитков.
"Прошу вас поручить предоставить разъяснения по позиции Роспотребнадзора
относительно классификации и оборота подобной пищевой продукции, оценки потенциальных рисков для здоровья детей и возможных регулирующих мер", - сказано в документе на имя главы ведомства Анны Поповой
.
Буцкая
подчеркнула, что формально данный продукт не подпадает под действующие ограничения для этой категории товаров.