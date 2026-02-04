Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали планы НАТО по Украине скрытой интервенцией
01:01 04.02.2026
В Госдуме назвали планы НАТО по Украине скрытой интервенцией
В Госдуме назвали планы НАТО по Украине скрытой интервенцией - РИА Новости, 04.02.2026
В Госдуме назвали планы НАТО по Украине скрытой интервенцией
Планы по размещению иностранных войск на Украине, о которых заявил генсек НАТО Марк Рютте, - это скрытая интервенция, заявил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 04.02.2026
в мире, украина, россия, великобритания, марк рютте, михаил шеремет, нато, госдума рф, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Марк Рютте, Михаил Шеремет, НАТО, Госдума РФ, Верховная Рада Украины
В Госдуме назвали планы НАТО по Украине скрытой интервенцией

Депутат Шеремет назвал планы НАТО по Украине скрытой интервенцией

Здание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Планы по размещению иностранных войск на Украине, о которых заявил генсек НАТО Марк Рютте, - это скрытая интервенция, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения, заявил ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде. 3 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Украина получила от НАТО 90% всех ракет ПВО, заявил Рютте
Вчера, 13:50
"Стремление Запада после подписания мирного договора ввести войска на Украину якобы в миротворческих целях является скрытой интервенцией", - сказал Шеремет.
По его словам, страны НАТО не только целенаправленно спровоцировали многолетний конфликт на Украине, но и рьяно ведут проксивойну, по сути став третьей стороной противостояния.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Постпред США в НАТО назвал самый сложный вопрос в переговорах по Украине
30 января, 02:20
 
