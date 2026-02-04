В Госдуме назвали планы НАТО по Украине скрытой интервенцией

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Планы по размещению иностранных войск на Украине, о которых заявил генсек НАТО Марк Рютте, - это скрытая интервенция, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

По его словам, страны НАТО не только целенаправленно спровоцировали многолетний конфликт на Украине, но и рьяно ведут проксивойну, по сути став третьей стороной противостояния.