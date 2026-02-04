https://ria.ru/20260204/gosdep-2072269431.html
В Госдепе началась министерская конференция по критически важным минералам
В Госдепе началась министерская конференция по критически важным минералам - РИА Новости, 04.02.2026
В Госдепе началась министерская конференция по критически важным минералам
В государственном департаменте США началась министерская конференция по критически важным минералам, в которой принимают участие свыше 50 делегаций. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T17:19:00+03:00
2026-02-04T17:19:00+03:00
2026-02-04T19:00:00+03:00
сша
китай
В Вашингтоне началась министерская конференция по критически важным минералам
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. В государственном департаменте США началась министерская конференция по критически важным минералам, в которой принимают участие свыше 50 делегаций.
Ранее госдеп сообщил, что госсекретарь Марко Рубио
примет в Вашингтоне иностранные делегации "для продвижения совместных усилий по укреплению и диверсификации цепочек поставок критически важных минералов".
С приветственным словом в начале мероприятия выступил Рубио и передал слово вице-президенту США
Джей Ди Вэнсу, который также обратился к участникам.
Исходя из опубликованного госдепом расписания, в 18.15 мск Рубио проведет пресс-подход, а в 19.50 госсекретарь и прибывшие главы делегаций примут участие в общем фотографировании.
Вместе с тем, по данным источников издания Politico в европейских дипломатических кругах, продвижение США рамочного соглашения по критическим минералам может оказаться непростой задачей, пока не будет внесена ясность в вопросе желания Вашингтона присоединить Гренландию
.
Министерская конференция проходит на фоне планов администрации президента США Дональда Трампа
по созданию стратегического запаса критически важных минералов объемом 12 миллиардов долларов с целью снижения зависимости американской промышленности от поставок из Китая
.
Китай в апреле 2025 года ввел меры экспортного контроля в отношении товаров, связанных с семью видами средне- и тяжелых редкоземельных элементов. Кроме того, министерство коммерции КНР в октябре объявило, что с 8 ноября ужесточит экспортный контроль, однако за день до начала действия новых мер Китай отложил введение этих ограничений до 10 ноября 2026 года.