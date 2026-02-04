Рейтинг@Mail.ru
В Госдепе началась министерская конференция по критически важным минералам - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 04.02.2026 (обновлено: 19:00 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/gosdep-2072269431.html
В Госдепе началась министерская конференция по критически важным минералам
В Госдепе началась министерская конференция по критически важным минералам - РИА Новости, 04.02.2026
В Госдепе началась министерская конференция по критически важным минералам
В государственном департаменте США началась министерская конференция по критически важным минералам, в которой принимают участие свыше 50 делегаций. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T17:19:00+03:00
2026-02-04T19:00:00+03:00
в мире
сша
китай
марко рубио
дональд трамп
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072296265_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_f4c9507406cf27a6a50425482e78e569.jpg
https://ria.ru/20260203/tramp-2071822306.html
https://ria.ru/20251103/ssha-2052611138.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072296265_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_20470bf77e62dfe33ed01432861aa886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, марко рубио, дональд трамп, государственный департамент сша
В мире, США, Китай, Марко Рубио, Дональд Трамп, Государственный департамент США
В Госдепе началась министерская конференция по критически важным минералам

В Вашингтоне началась министерская конференция по критически важным минералам

© REUTERS / Jonathan ErnstВице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на конференции по критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. 4 февраля 2026
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на конференции по критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. 4 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на конференции по критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. 4 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. В государственном департаменте США началась министерская конференция по критически важным минералам, в которой принимают участие свыше 50 делегаций.
Ранее госдеп сообщил, что госсекретарь Марко Рубио примет в Вашингтоне иностранные делегации "для продвижения совместных усилий по укреплению и диверсификации цепочек поставок критически важных минералов".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Трамп заявил об успехе работы с другими странами по критическим минералам
3 февраля, 00:45
С приветственным словом в начале мероприятия выступил Рубио и передал слово вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, который также обратился к участникам.
Исходя из опубликованного госдепом расписания, в 18.15 мск Рубио проведет пресс-подход, а в 19.50 госсекретарь и прибывшие главы делегаций примут участие в общем фотографировании.
Вместе с тем, по данным источников издания Politico в европейских дипломатических кругах, продвижение США рамочного соглашения по критическим минералам может оказаться непростой задачей, пока не будет внесена ясность в вопросе желания Вашингтона присоединить Гренландию.
Министерская конференция проходит на фоне планов администрации президента США Дональда Трампа по созданию стратегического запаса критически важных минералов объемом 12 миллиардов долларов с целью снижения зависимости американской промышленности от поставок из Китая.
Китай в апреле 2025 года ввел меры экспортного контроля в отношении товаров, связанных с семью видами средне- и тяжелых редкоземельных элементов. Кроме того, министерство коммерции КНР в октябре объявило, что с 8 ноября ужесточит экспортный контроль, однако за день до начала действия новых мер Китай отложил введение этих ограничений до 10 ноября 2026 года.
Флаги США возле Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
США начали создавать клуб стран для "справедливой" торговли минералами
3 ноября 2025, 12:04
 
В миреСШАКитайМарко РубиоДональд ТрампГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала