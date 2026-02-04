В Госдепе началась министерская конференция по критически важным минералам

Исходя из опубликованного госдепом расписания, в 18.15 мск Рубио проведет пресс-подход, а в 19.50 госсекретарь и прибывшие главы делегаций примут участие в общем фотографировании.

Китай в апреле 2025 года ввел меры экспортного контроля в отношении товаров, связанных с семью видами средне- и тяжелых редкоземельных элементов. Кроме того, министерство коммерции КНР в октябре объявило, что с 8 ноября ужесточит экспортный контроль, однако за день до начала действия новых мер Китай отложил введение этих ограничений до 10 ноября 2026 года.