Глава Росавиации пошутил, что повредил руку в споре с гендиректором ОАК

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава Росавиации Дмитрий Ядров на площадке Национального авиационного инфраструктурного салона (НАИС) пошутил, что повредил руку в споре с гендиректором "Объединенной авиастроительной корпорации" (входит в "Ростех") Вадимом Бадехой.