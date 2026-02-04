Рейтинг@Mail.ru
13:32 04.02.2026
Глава Росавиации пошутил, что повредил руку в споре с гендиректором ОАК
вадим бадеха
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
общество
вадим бадеха, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, общество
Вадим Бадеха, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Общество
Глава Росавиации пошутил, что повредил руку в споре с гендиректором ОАК

Ядров пошутил, что повредил левую руку в споре с гендиректором ОАК Бадехой

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава Росавиации Дмитрий Ядров на площадке Национального авиационного инфраструктурного салона (НАИС) пошутил, что повредил руку в споре с гендиректором "Объединенной авиастроительной корпорации" (входит в "Ростех") Вадимом Бадехой.
Глава Росавиации выступал на пленарном заседании НАИС с перебинтованной кистью левой руки.
"Мы совещание проводили с Вадимом Александровичем (Бадехой - ред.) и не могли договориться по одному из доказательных документов. Он боец очень серьезный, крепкий. В итоге произошел соответствующий инцидент, поэтому и случилась история с рукой. Это еще хорошо, спасибо Грачева (Александр Грачев, глава "Объединенной двигателестроительной корпорации" - ред.) не было, тот вообще крупный парень", - пошутил Ядров.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко с бандажом на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Кириенко появился на заседании СПЧ с рукой в бандаже
9 декабря 2025, 17:54
 
Вадим БадехаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехОбщество
 
 
