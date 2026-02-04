https://ria.ru/20260204/glava-2072181850.html
Глава Росавиации пошутил, что повредил руку в споре с гендиректором ОАК
Глава Росавиации Дмитрий Ядров на площадке Национального авиационного инфраструктурного салона (НАИС) пошутил, что повредил руку в споре с гендиректором... РИА Новости, 04.02.2026
Ядров пошутил, что повредил левую руку в споре с гендиректором ОАК Бадехой