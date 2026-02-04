Гладков застрял в лифте во время блэкаута в Белгороде

Рейтинг@Mail.ru
22:16 04.02.2026 (обновлено: 22:19 04.02.2026)
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что лично оказался среди десятков людей, застрявших в лифтах во время масштабного отключения электричества в Белгороде.
Вечером во вторник глава региона сообщил, что повреждения энергосистемы зафиксированы после массированной ракетной атаки ВСУ по Белгороду и Белгородской области, пострадавших нет. Позже он информировал, что идет восстановление энергетической инфраструктуры. Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале сообщал, что в результате аварийного отключения света в нескольких районах города из остановившихся лифтов были освобождены 77 человек.
«

"Вчера я был один, по-моему, из 77 людей, которые застряли в лифте. И начинаю звонить, мне нужно на совещание, пытаться понять, когда приедет бригада", - поделился Гладков во время вечернего эфира в соцсети "ВКонтакте".

Губернатор отметил, что благодаря заранее разработанному при участии мэра Белгорода алгоритму действий, работа по освобождению людей была организована эффективно.
"Освобождение пленников в лифтах сработало. И очень качественно. Я на совещании, который сам же назначал из лифта, не опоздал. Поэтому я сам проверил, как все это работает", - заявил Гладков.
Восстановленное электричество в центральной части Белгорода - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В центральной части Белгорода после ударов ВСУ есть свет
28 сентября 2025, 21:31
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВалентин ДемидовВооруженные силы Украины
 
 
