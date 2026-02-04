Гладков застрял в лифте во время блэкаута в Белгороде

БЕЛГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что лично оказался среди десятков людей, застрявших в лифтах во время масштабного отключения электричества в Белгороде.

"Вчера я был один, по-моему, из 77 людей, которые застряли в лифте. И начинаю звонить, мне нужно на совещание, пытаться понять, когда приедет бригада", - поделился Гладков во время вечернего эфира в соцсети "ВКонтакте" .

"Освобождение пленников в лифтах сработало. И очень качественно. Я на совещании, который сам же назначал из лифта, не опоздал. Поэтому я сам проверил, как все это работает", - заявил Гладков.