Гладков застрял в лифте во время блэкаута в Белгороде
Гладков застрял в лифте во время блэкаута в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что лично оказался среди десятков людей, застрявших в лифтах во время масштабного отключения... РИА Новости, 04.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
валентин демидов
вооруженные силы украины
белгород
белгородская область
Гладков рассказал, как он и 76 белгородцев застряли в лифтах во время блэкаута
БЕЛГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что лично оказался среди десятков людей, застрявших в лифтах во время масштабного отключения электричества в Белгороде.
Вечером во вторник глава региона сообщил, что повреждения энергосистемы зафиксированы после массированной ракетной атаки ВСУ
по Белгороду
и Белгородской области
, пострадавших нет. Позже он информировал, что идет восстановление энергетической инфраструктуры. Мэр Белгорода Валентин Демидов
в своем Telegram-канале сообщал, что в результате аварийного отключения света в нескольких районах города из остановившихся лифтов были освобождены 77 человек.
«
"Вчера я был один, по-моему, из 77 людей, которые застряли в лифте. И начинаю звонить, мне нужно на совещание, пытаться понять, когда приедет бригада", - поделился Гладков во время вечернего эфира в соцсети "ВКонтакте".
Губернатор отметил, что благодаря заранее разработанному при участии мэра Белгорода алгоритму действий, работа по освобождению людей была организована эффективно.
"Освобождение пленников в лифтах сработало. И очень качественно. Я на совещании, который сам же назначал из лифта, не опоздал. Поэтому я сам проверил, как все это работает", - заявил Гладков.