В Белгородской области шесть мирных жителей пострадали при атаке дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 4 фев – РИА Новости. Шесть мирных жителей из Грайворонского и Краснояружского округов Белгородской области пострадали в результате атаки вражеских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В селе Замостье (Грайворонский округ – ред.) от удара FPV-дрона по автомобилю пострадали четверо мужчин. У одного из них минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног. Его состояние оценивается как тяжёлое. Остальные трое мужчин получили баротравмы и осколочные ранения различных частей тела", - говорится в сообщении.
В селе Глотово, по словам губернатора, беспилотник сдетонировал на территории частного дома, в результате чего мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, а также множественные ранения.
В Краснояружском округе дрон атаковал машину. Гладков сообщил, что мужчина в результате атаки получил слепое осколочное ранение мягких тканей шеи.
