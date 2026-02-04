Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области шесть мирных жителей пострадали при атаке дрона ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:55 04.02.2026 (обновлено: 16:07 04.02.2026)
В Белгородской области шесть мирных жителей пострадали при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области шесть мирных жителей пострадали при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 04.02.2026
В Белгородской области шесть мирных жителей пострадали при атаке дрона ВСУ
Шесть мирных жителей из Грайворонского и Краснояружского округов Белгородской области пострадали в результате атаки вражеских дронов, сообщил губернатор региона РИА Новости, 04.02.2026
В Белгородской области шесть мирных жителей пострадали при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области 6 мирных жителей пострадали при атаке украинских дронов

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 4 февраля 2026
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 4 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 4 февраля 2026
БЕЛГОРОД, 4 фев – РИА Новости. Шесть мирных жителей из Грайворонского и Краснояружского округов Белгородской области пострадали в результате атаки вражеских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В селе Замостье (Грайворонский округ – ред.) от удара FPV-дрона по автомобилю пострадали четверо мужчин. У одного из них минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног. Его состояние оценивается как тяжёлое. Остальные трое мужчин получили баротравмы и осколочные ранения различных частей тела", - говорится в сообщении.
В селе Глотово, по словам губернатора, беспилотник сдетонировал на территории частного дома, в результате чего мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, а также множественные ранения.
В Краснояружском округе дрон атаковал машину. Гладков сообщил, что мужчина в результате атаки получил слепое осколочное ранение мягких тканей шеи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
