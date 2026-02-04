В Белгородской области шесть мирных жителей пострадали при атаке дрона ВСУ

«

"В селе Замостье (Грайворонский округ – ред.) от удара FPV-дрона по автомобилю пострадали четверо мужчин. У одного из них минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног. Его состояние оценивается как тяжёлое. Остальные трое мужчин получили баротравмы и осколочные ранения различных частей тела", - говорится в сообщении.