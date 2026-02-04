ФРГ отрабатывает роль ключевого логистического узла НАТО, заявила Жданова

ВЕНА, 4 фев - РИА Новости. Германия отрабатывает роль ключевого логистического узла для переброски сил НАТО на "восточный фланг", тенденция к ремилитаризации ФРГ вызывает исторические параллели, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.