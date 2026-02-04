ФРГ отрабатывает роль ключевого логистического узла НАТО, заявила Жданова

ВЕНА, 4 фев - РИА Новости. Германия отрабатывает роль ключевого логистического узла для переброски сил НАТО на "восточный фланг", тенденция к ремилитаризации ФРГ вызывает исторические параллели, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Дипломат отметила, что нацеленность НАТО на конфронтацию с Россией воплощается и в агрессивных сценариях мероприятий военной подготовки. Так, она напомнила, что в период со 2 января по 18 марта в ФРГ проходят крупные совместные учения НАТО Steadfast Dart 26 с задействованием около 10 тысяч военнослужащих из 11 стран альянса.
"Задача состоит в демонстрации способности Германии выступать в качестве ключевого логистического узла при переброске войск на "восточный фланг". Подчёркивается, что в случае вооружённого конфликта с участием НАТО немцы должны быть в состоянии на протяжении полугода обеспечивать пребывание и транзит через свою территорию до 800 тысяч военнослужащих и 200 тысяч транспортных средств", - сказала она, выступая в среду на 1126-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене.
Дипломат призвала присутствующих на мероприятии вдуматься в эти цифры. "Тенденция на ремилитаризацию Германии вызывает исторические параллели, которых раньше постыдились бы немецкие руководители", - подчеркнула Жданова.
