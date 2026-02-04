Рейтинг@Mail.ru
"Вся надежда на граждан": Германия тонет в долгах из-за России
08:00 04.02.2026
"Вся надежда на граждан": Германия тонет в долгах из-за России
"Вся надежда на граждан": Германия тонет в долгах из-за России
"Вся надежда на граждан": Германия тонет в долгах из-за России
Дорогие энергоресурсы и промышленный кризис — не единственные проблемы ФРГ. Госдолг на историческом максимуме: за четыре года вырос почти на 20%. РИА Новости, 04.02.2026
В мире, Германия, Россия, Фридрих Мерц
"Вся надежда на граждан": Германия тонет в долгах из-за России

Главина: госдолг ФРГ будет только расти

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Светлана Медведева. Дорогие энергоресурсы и промышленный кризис — не единственные проблемы ФРГ. Госдолг на историческом максимуме: за четыре года вырос почти на 20%.

"Логичный результат"

В третьем квартале — 2,79 триллиона евро, самый высокий показатель за всю историю страны. В первом квартале 2021-го было 2,38 триллиона, то есть рост на 17,3 процента.
По данным Еврокомиссии, госдолг Германии — 63,5% ВВП.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Не сможем финансировать": в Германии предупредили о катастрофе
17 декабря 2025, 08:00
"Это логичный результат действий немецкого правительства, — говорит доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Роман Данилов. — Падение экспорта, снижение конкурентоспособности экономики, рост военных расходов и усиление социальных требуют новых источников финансирования. Но в экономике страны их нет, так что приходится искать на внешних рынках".
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Европейского центрального банка во Франкфурте-на-Майне
Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Европейского центрального банка во Франкфурте-на-Майне

Ряд факторов

Рост госдолга обусловлен совокупностью экстренных и структурных факторов, добавляет доцент экономического факультета РУДН Софья Главина.
Во-первых, повлияла пандемия. Государство финансово поддерживало бизнес и население — в частности, компенсировало до 60-87% потерянного заработка сотрудникам, чьи рабочие часы были сокращены.
Во-вторых, энергетический кризис. После разрыва с Россией цены на энергоносители выросли. Государству пришлось принимать меры по их сдерживанию для населения и бизнеса, а также выделять средства на диверсификацию источников энергии.
Башня доставки автомобилей на заводе немецкого автопроизводителя Volkswagen в Вольфсбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Палки в колеса: ФРГ столкнулась с неожиданным эффектом от разрыва с Россией
29 января, 08:00
"В-третьих, стратегические инвестиции в трансформацию и технологии. Эти меры нацелены на долгосрочную конкурентоспособность через цифровизацию и зеленый переход. Деньги выделяли в том числе на программы поддержки внедрения водородных технологий", — отмечает Главина.
И наконец, поддержка Украины. По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, с февраля 2022-го Германия потратила на военную помощь 40 миллиардов евро и еще 36 миллиардов — на гражданскую. В этом году на военные поставки направят более 11 миллиардов евро.
© AP Photo / Virginia MayoКанцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

С немца по нитке

В целом макроэкономическая ситуация не исключает дальнейшего увеличения госдолга страны — в первую очередь потому, что есть сигналы о замедлении экономического роста, говорит Главина.
Плюс в прошлом году ФРГ ослабила так называемый долговой тормоз (ограничение на заимствования) для финансирования расходов на оборону.
Немецкие СМИ уже подсчитали: каждый третий евро, который государство потратит в этом году, — заемный.
По оценке Еврокомиссии, в 2026-м госдолг увеличится до 65,2% ВВП, а в 2027-м — до 67%.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"План поменялся". Европа пошла на жертву из-за России
1 февраля, 08:00
В 2006-м по инициативе активных граждан в Германии был открыт специальный счет для погашения государственных долгов, куда любой гражданин может внести пожертвования. Но это мало помогает.
По данным Handelsblatt, в прошлом году поступило 122 тысячи евро (в 2024-м — 74,5 тысячи). Всего с момента открытия счета федеральное правительство собрало около 1,7 миллиона евро пожертвований.
Обслуживание госдолга тоже дорожает. По словам Данилова, рост задолженности — это в целом не так страшно, если государство может ее обслуживать. А вот если нет, тогда начинаются проблемы. Если такое случится с Германией, это станет катастрофой для всего европейского финансового рынка.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
 
