"Вся надежда на граждан": Германия тонет в долгах из-за России

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Светлана Медведева. Дорогие энергоресурсы и промышленный кризис — не единственные проблемы ФРГ. Госдолг на историческом максимуме: за четыре года вырос почти на 20%.

"Логичный результат"

В третьем квартале — 2,79 триллиона евро, самый высокий показатель за всю историю страны. В первом квартале 2021-го было 2,38 триллиона, то есть рост на 17,3 процента.

По данным Еврокомиссии, госдолг Германии — 63,5% ВВП.

"Это логичный результат действий немецкого правительства, — говорит доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Роман Данилов. — Падение экспорта, снижение конкурентоспособности экономики, рост военных расходов и усиление социальных требуют новых источников финансирования. Но в экономике страны их нет, так что приходится искать на внешних рынках".

Ряд факторов

Рост госдолга обусловлен совокупностью экстренных и структурных факторов, добавляет доцент экономического факультета РУДН Софья Главина.

Во-первых, повлияла пандемия. Государство финансово поддерживало бизнес и население — в частности, компенсировало до 60-87% потерянного заработка сотрудникам, чьи рабочие часы были сокращены.

Во-вторых, энергетический кризис. После разрыва с Россией цены на энергоносители выросли. Государству пришлось принимать меры по их сдерживанию для населения и бизнеса, а также выделять средства на диверсификацию источников энергии.

"В-третьих, стратегические инвестиции в трансформацию и технологии. Эти меры нацелены на долгосрочную конкурентоспособность через цифровизацию и зеленый переход. Деньги выделяли в том числе на программы поддержки внедрения водородных технологий", — отмечает Главина.

И наконец, поддержка Украины. По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, с февраля 2022-го Германия потратила на военную помощь 40 миллиардов евро и еще 36 миллиардов — на гражданскую. В этом году на военные поставки направят более 11 миллиардов евро.

© AP Photo / Virginia Mayo Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo / Virginia Mayo Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

С немца по нитке

В целом макроэкономическая ситуация не исключает дальнейшего увеличения госдолга страны — в первую очередь потому, что есть сигналы о замедлении экономического роста, говорит Главина.

Плюс в прошлом году ФРГ ослабила так называемый долговой тормоз (ограничение на заимствования) для финансирования расходов на оборону.

Немецкие СМИ уже подсчитали: каждый третий евро, который государство потратит в этом году, — заемный.

По оценке Еврокомиссии, в 2026-м госдолг увеличится до 65,2% ВВП, а в 2027-м — до 67%.

В 2006-м по инициативе активных граждан в Германии был открыт специальный счет для погашения государственных долгов, куда любой гражданин может внести пожертвования. Но это мало помогает.

По данным Handelsblatt, в прошлом году поступило 122 тысячи евро (в 2024-м — 74,5 тысячи). Всего с момента открытия счета федеральное правительство собрало около 1,7 миллиона евро пожертвований.