Генпрокуратура Ливии устанавливает причастных к убийству сына Каддафи
В мире, Ливия, Триполи, Муаммар Каддафи
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Генпрокуратура Ливии после осмотра следователями места убийства ливийского политика Сейф аль-Ислама Каддафи устанавливает круг подозреваемых в совершении преступления, говорится в заявлении ведомства.
Во вторник вечером сообщалось, что сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи
погиб в результате нападения к югу от ливийской столицы Триполи
. Информацию подтвердили его родственники.
"В настоящее время следственные органы продолжают сбор улик и их анализ, устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, и принимают необходимы процессуальные меры для возбуждения уголовного дела", - говорится в заявлении генпрокуратуры.
Также сообщается, что смерть наступила в результате огнестрельных ранений.
Сейф аль-Ислам играл политическую роль еще во время правления его отца Муаммара Каддафи, также убитого в октябре 2011 года. В 2021 году он собирался принять участие в ливийских президентских выборах, но они так и не состоялись.
Сторонники Сейф аль-Ислама Каддафи уже призвали провести независимое международное расследование его убийства.