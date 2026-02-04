Генпрокуратура Ливии устанавливает причастных к убийству сына Каддафи

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Генпрокуратура Ливии после осмотра следователями места убийства ливийского политика Сейф аль-Ислама Каддафи устанавливает круг подозреваемых в совершении преступления, говорится в заявлении ведомства.

Во вторник вечером сообщалось, что сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи погиб в результате нападения к югу от ливийской столицы Триполи . Информацию подтвердили его родственники.

"В настоящее время следственные органы продолжают сбор улик и их анализ, устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, и принимают необходимы процессуальные меры для возбуждения уголовного дела", - говорится в заявлении генпрокуратуры.

Также сообщается, что смерть наступила в результате огнестрельных ранений.

Сейф аль-Ислам играл политическую роль еще во время правления его отца Муаммара Каддафи, также убитого в октябре 2011 года. В 2021 году он собирался принять участие в ливийских президентских выборах, но они так и не состоялись.