В ГД попросили проверить законность уголовного преследования Артамоновой
23:38 04.02.2026
В ГД попросили проверить законность уголовного преследования Артамоновой
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантарова направила обращения генеральному...
Новости
В ГД попросили проверить законность уголовного преследования Артамоновой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Анна Артамонова
Актриса Анна Артамонова - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Анна Артамонова. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантарова направила обращения генеральному прокурору Александру Гуцану, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить законность уголовного преследования актрисы Анны Артамоновой, документы имеются в распоряжении РИА Новости.
Ранее актриса московского театра Et Cetera Анна Артамонова сообщила РИА Новости, что против нее было возбуждено уголовное дело из-за потасовки на парковке. По ее словам, трое неизвестных мужчин напали на ее сына и его друга после того, как между ними и актрисой случилась перепалка из-за парковки.
"Прошу … обеспечить рассмотрение данной ситуации с учётом всех обстоятельств, включая групповой характер нападения и наличие реальной угрозы жизни; поручить проведение объективной и всесторонней проверки законности уголовного преследования Артамоновой", - сказано в обращении.
Депутат отдельно подчеркнула, что в данной ситуации речь идёт не о превышении пределов допустимого поведения, а о реализации базового, естественного и закреплённого законом права — права матери на защиту своего ребёнка. По ее мнению, для любой матери защита своего ребёнка является естественной и генетически обусловленной формой поведения, основанной на материнском инстинкте, который в ситуации реальной угрозы жизни или здоровью ребёнка неизбежно побуждает её к немедленным и активным действиям по его защите.
"Мы на связи с Яной Поплавской, Юрием Подолякой и Анастасией Кашеваровой. Они оказывают всевозможную помощь Анне. Общественники, депутаты, журналисты, блогеры - многие выступили в защиту актрисы. Также вижу как активно поддерживают ее люди в соцсетях. Реакция у всех одна: любая нормальная мать бросилась бы защищать своего ребенка всеми доступными ей на данный момент средствами", - рассказала агентству Лантарова.
Актер Игорь Верник - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Мосводоканал" пытается через суд взыскать долг с актера Верника
13 декабря 2025, 07:22
 
ПроисшествияЯна ПоплавскаяАнастасия КашевароваEt Cetera
 
 
