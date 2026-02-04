В ГД попросили проверить законность уголовного преследования Артамоновой

Депутат отдельно подчеркнула, что в данной ситуации речь идёт не о превышении пределов допустимого поведения, а о реализации базового, естественного и закреплённого законом права — права матери на защиту своего ребёнка. По ее мнению, для любой матери защита своего ребёнка является естественной и генетически обусловленной формой поведения, основанной на материнском инстинкте, который в ситуации реальной угрозы жизни или здоровью ребёнка неизбежно побуждает её к немедленным и активным действиям по его защите.