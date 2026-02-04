https://ria.ru/20260204/gaz-2072074321.html
Временный поверенный рассказал о поставках российского газа в Турцию
Временный поверенный рассказал о поставках российского газа в Турцию - РИА Новости, 04.02.2026
Временный поверенный рассказал о поставках российского газа в Турцию
Поставки российского газа в Турцию продолжаются в полном объеме, сообщил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов. РИА Новости, 04.02.2026
Временный поверенный рассказал о поставках российского газа в Турцию
Алексей Иванов: поставки российского газа в Турцию продолжаются в полном объеме