Временный поверенный рассказал о поставках российского газа в Турцию - РИА Новости, 04.02.2026
03:54 04.02.2026
Временный поверенный рассказал о поставках российского газа в Турцию
Поставки российского газа в Турцию продолжаются в полном объеме, сообщил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов. РИА Новости, 04.02.2026
Временный поверенный рассказал о поставках российского газа в Турцию

Алексей Иванов: поставки российского газа в Турцию продолжаются в полном объеме

АНКАРА, 4 фев – РИА Новости. Поставки российского газа в Турцию продолжаются в полном объеме, сообщил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.
Анкара не собирается прекращать закупки газа у РФ, Россия всегда была и остается надежным поставщиком, заявил ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
"Что касается поставок газа, они продолжаются в полном объеме. По ситуации вокруг инициативы газового хаба рекомендовали бы обратиться в ПАО "Газпром", - заявил Иванов.
Анкара получает российский газ по трубопроводам – "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" – и в форме сжиженного природного газа (СПГ). "Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность – 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по "Голубому потоку" идет только в Турцию. Его проектная мощность составляет 16 миллиардов кубометров.
СПГ-терминал
Турции необходимы и трубопроводный газ, и СПГ, считает эксперт
10 декабря 2025, 09:06
 
Турция Россия Анкара (провинция) Алексей Иванов Газпром Турецкий поток Голубой поток
 
 
Заголовок открываемого материала