Время бежит быстро, и на открытую поверхность стали проклевываться ранее скрытые подробности глобальной американской стратегии. Издание Berliner Zeitung опубликовало материал, в клочья разносящий всю напыщенную риторику Еврокомиссии, равно как и ставящий жирный крест на попытках этого объединения сохранить хотя бы видимость независимости.

Пару месяцев назад официальный Брюссель с нескрываемой гордостью опубликовал постановление, согласно которому уже с 1 января 2026 года вводится запрет на транзит российского трубопроводного газа. Также в планах полностью запретить покупку СПГ российского производства с 1 января и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года. Согласно прописанным в постановлении нормам, нарушение ограничений повлечет за собой наложение штрафа от сорока миллионов евро. Для компаний-нарушителей, осмелившихся продолжить импорт углеводородов с востока, также предусмотрены штрафные санкции в размере 3,5 процента от их годового оборота по транснациональным сделкам либо же в размере 300 процентов от сделок с российскими контрагентами. Не забыл Совет ЕС и о физических лицах. Всех смутьянов с подобным налоговым статусом ожидает штраф от 2,5 миллиона евро и выше.

При этом вопреки донельзя пафосной формулировке, что отныне энергетический рынок Евросоюза становится более сильным, устойчивым и диверсифицированным, Совет Европы оставил кучу лазеек для обхода своих же ограничений. Например, закупки российских углеводородов можно будет продолжить, если на общеевропейском ресурсном рынке сложится критическая ситуация либо прекращение импорта будет угрожать энергетической и экономической безопасности одной из стран-участниц. Венгрия и Словакия идеально пролезают в оставленную замочную скважину, но решили не рисковать и на всякий случай подготовили иск в европейский апелляционный суд, требуя вообще отменить все планируемые ограничения и штрафы. От греха подальше, как говорится.

Однако эта заранее подстеленная юридическая соломка не особо интересна. Понятно, что Брюссель оставил себе окно возможностей для прямых закупок российского газа, СПГ и нефти. Гораздо занимательнее другие условия, которые, как утверждает Berliner Zeitung, прописаны в пока не опубликованной части постановления. Там сказано, что в основе обеспечения энергетической безопасности еврозоны будет лежать диверсификация маршрутов поставок, а именно увеличение объемов импорта из третьих стран.

А теперь вишенка на торте — приготовьтесь.

В качестве третьих стран указаны Норвегия, Катар, Алжир, Нигерия, а также внезапно Соединенные Штаты и Великобритания. Здесь не нужно судорожно листать географические атласы, вспоминая, с каких же пор у нас Соединенное Королевство входит в список мировых лидеров по добыче газа. Все гораздо проще: перечисленные страны имеют право направлять в Европу газ без указания страны его происхождения. Иными словами, они могут поставлять как газ собственной добычи, так и купить на рынке свободные объемы из любой страны и законно перепродать в ЕС.

Алжиру, Катару и Нигерии подобные схемы не интересны, так как у них все в порядке с собственным производством и долгосрочными контрактами. Норвегия хоть и сократила в 2025 году добычу газа сразу на 12 процентов, в целом полностью обеспечивает и свою энергетику, и наполнение бюджета от рекордного экспорта. А вот с американцами и британцами все гораздо заковыристее, причем именно в их опосредованном противостоянии, которое с полей Украины перемещается на трубопроводы Европы.

За прошлый год газодобывающие компании с британской пропиской добыли всего 24,6 миллиарда кубических метров газа — на девять процентов меньше, чем годом ранее, и это худший результат с 1973-го. На текущий год прогноз столь же неутешительный в сторону сокращения, и связано это с исчерпанием месторождений на шельфе Северного моря. Сегодня Великобритания на мировом рынке удерживает мизерные 0,8% от общего производства. Естественно, при подобной динамике ни о каком экспорте речь не идет. На повестке дня вопрос, где бы найти поставщиков газа для поддержания собственных экономических штанов.

В свою очередь, у Соединенных Штатов с производством сжиженного газа все отлично. По итогам прошлого года США закрепили за собой статус главной мировой СПГ-колонки. Мощность сжижения достигла, по разным оценкам, 130 миллионов тонн, или 180 миллиардов кубометров, из которых две трети отправились за океан. Попутно согласовано финансирование (FID) на увеличение мощностей еще на 83 миллиарда кубических метров, в целом же к 2030 году американцы всерьез намерены перешагнуть рубеж в 300 миллиардов кубов. Основные надежды возлагают на проект Plaquemines LNG в Луизиане: как ожидается, его вывод на полную мощность даст чистый прирост профильной торговли в 21 миллиард долларов.

Американцы смогли стать доминирующим поставщиком в Европу, но случилось это исключительно по причине того, что в третьем и четвертом кварталах прошлого года Китай сократил закупки СПГ из Штатов фактически до нуля. Потеря премиального рынка больно ударила по карману звездно-полосатых трейдеров, и в этой связи Дональд Трамп резко поумерил пыл своих речей в сторону Пекина. Однако даже если вернуться на азиатские рынки не удастся, удовлетворить все потребности Евросоюза, чей реальный сектор буквально зачах без энергоресурсов, Штаты вряд ли смогут.