Дело блогера Гасанова поступило в Пресненский суд Москвы
Дело блогера Гасанова поступило в Пресненский суд Москвы - РИА Новости, 04.02.2026
Дело блогера Гасанова поступило в Пресненский суд Москвы
Уголовное дело блогера Гусейна Гасанова, обвиняемого в отмывании денег, поступило в Пресненский суд Москвы для заочного рассмотрения по существу, следует из... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:17:00+03:00
2026-02-04T12:17:00+03:00
2026-02-04T12:17:00+03:00
Дело блогера Гасанова поступило в Пресненский суд Москвы
РИА Новости: заочное дело блогера Гасанова поступило в московский суд
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уголовное дело блогера Гусейна Гасанова, обвиняемого в отмывании денег, поступило в Пресненский суд Москвы для заочного рассмотрения по существу, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, дело по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ
(легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) поступило в суд 3 февраля. Дата заседания не назначена.
Гасанов
заочно арестован и объявлен в розыск.
По данным следствия, Гасанов, являясь индивидуальным предпринимателем, не заплатил налоги на сумму более 170 миллионов рублей, после чего легализовал деньги "путем проведения финансовых операций и заключения сделки - договора купли-продажи недвижимого имущества в 1-м Красногвардейском проезде на общую сумму более 68 миллионов рублей", сообщали в столичной прокуратуре.