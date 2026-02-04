Дело блогера Гасанова поступило в Пресненский суд Москвы

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уголовное дело блогера Гусейна Гасанова, обвиняемого в отмывании денег, поступило в Пресненский суд Москвы для заочного рассмотрения по существу, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

По данным следствия, Гасанов, являясь индивидуальным предпринимателем, не заплатил налоги на сумму более 170 миллионов рублей, после чего легализовал деньги "путем проведения финансовых операций и заключения сделки - договора купли-продажи недвижимого имущества в 1-м Красногвардейском проезде на общую сумму более 68 миллионов рублей", сообщали в столичной прокуратуре.