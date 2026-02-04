Рейтинг@Mail.ru
Дело блогера Гасанова поступило в Пресненский суд Москвы - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/gasanov-2072143982.html
Дело блогера Гасанова поступило в Пресненский суд Москвы
Дело блогера Гасанова поступило в Пресненский суд Москвы - РИА Новости, 04.02.2026
Дело блогера Гасанова поступило в Пресненский суд Москвы
Уголовное дело блогера Гусейна Гасанова, обвиняемого в отмывании денег, поступило в Пресненский суд Москвы для заочного рассмотрения по существу, следует из... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:17:00+03:00
2026-02-04T12:17:00+03:00
происшествия
россия
гусейн гасанов
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958734940_0:76:2047:1227_1920x0_80_0_0_b1ef675defbdbbc7ddc528e994856f2b.jpg
https://ria.ru/20260202/bloger-2071784150.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958734940_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_f47bb6e4782ca1488d7ce76fcf23789c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, гусейн гасанов, москва
Происшествия, Россия, Гусейн Гасанов, Москва
Дело блогера Гасанова поступило в Пресненский суд Москвы

РИА Новости: заочное дело блогера Гасанова поступило в московский суд

CC BY-SA 4.0 / Gadagasu / Блогер Гусейн Гасанов
Блогер Гусейн Гасанов - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
CC BY-SA 4.0 / Gadagasu /
Блогер Гусейн Гасанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уголовное дело блогера Гусейна Гасанова, обвиняемого в отмывании денег, поступило в Пресненский суд Москвы для заочного рассмотрения по существу, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, дело по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) поступило в суд 3 февраля. Дата заседания не назначена.
Гасанов заочно арестован и объявлен в розыск.
По данным следствия, Гасанов, являясь индивидуальным предпринимателем, не заплатил налоги на сумму более 170 миллионов рублей, после чего легализовал деньги "путем проведения финансовых операций и заключения сделки - договора купли-продажи недвижимого имущества в 1-м Красногвардейском проезде на общую сумму более 68 миллионов рублей", сообщали в столичной прокуратуре.
Клауд Роммель - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Петербургский блогер получил 15 лет за изнасилование девочки
2 февраля, 18:33
 
ПроисшествияРоссияГусейн ГасановМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала