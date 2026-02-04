Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в подготовке теракта на Кубани хотел убить начальство колонии - РИА Новости, 04.02.2026
10:08 04.02.2026 (обновлено: 10:27 04.02.2026)
Подозреваемый в подготовке теракта на Кубани хотел убить начальство колонии
Готовивший теракт в колонии на Кубани заключённый хотел убить администрацию учреждения, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ. РИА Новости, 04.02.2026
Предотвращение теракта в исправительном учреждении Краснодарского края
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Готовивший теракт в колонии на Кубани заключённый хотел убить администрацию учреждения, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.
Ранее силовики сообщили, что в исправительной колонии на Кубани предотвращен теракт, где осужденный планировал убить сотрудников ФСИН, фигурант задержан.
"Хотел клуб сжечь, потом хотел в администрацию пойти, администрацию тоже убить", - сказал задержанный на видео ФСБ.
Также он рассказал, что слил бензин из машины, а ножи и ацетон взял в швейном цеху.
