https://ria.ru/20260204/fsb-2072107430.html
Подозреваемый в подготовке теракта на Кубани хотел убить начальство колонии
Подозреваемый в подготовке теракта на Кубани хотел убить начальство колонии - РИА Новости, 04.02.2026
Подозреваемый в подготовке теракта на Кубани хотел убить начальство колонии
Готовивший теракт в колонии на Кубани заключённый хотел убить администрацию учреждения, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T10:08:00+03:00
2026-02-04T10:08:00+03:00
2026-02-04T10:27:00+03:00
происшествия
фсб
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072109578_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8d49a1d301e069941d14a7292245e8a5.jpg
https://ria.ru/20260203/terakt-2071862748.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072109578_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3594512d720a434102ae500cd5c16673.jpg
Предотвращение теракта в исправительном учреждении Краснодарского края
видео ЦОС ФСБ России о предотвращении совместно с ФСИН России теракта в одном из исправительных учреждений Краснодарского края.
2026-02-04T10:08
true
PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, фсб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, ФСБ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Подозреваемый в подготовке теракта на Кубани хотел убить начальство колонии
ФСБ: подозреваемый в подготовке теракта на Кубани хотел убить начальство колонии