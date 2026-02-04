Рейтинг@Mail.ru
На Кубани предотвратили теракт в исправительной колонии - РИА Новости, 04.02.2026
09:47 04.02.2026
На Кубани предотвратили теракт в исправительной колонии
На Кубани предотвратили теракт в исправительной колонии - РИА Новости, 04.02.2026
На Кубани предотвратили теракт в исправительной колонии
Предотвращен теракт в исправительной колонии на Кубани, где осужденный планировал убить сотрудников ФСИН, фигурант задержан, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 04.02.2026
россия
краснодарский край
Новости
ru-RU
происшествия, россия, краснодарский край, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Кубани предотвратили теракт в исправительной колонии

На Кубани предотвратили теракт в ИК, где осужденный хотел убить сотрудников ФСИН

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Предотвращен теракт в исправительной колонии на Кубани, где осужденный планировал убить сотрудников ФСИН, фигурант задержан, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с ФСИН России предотвращен террористический акт в одном из исправительных учреждений Краснодарского края, планировавшийся выходцем из Центрально-Азиатского региона, 1980 года рождения. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что обвиняемый, отбывая наказание в указанном пенитенциарном учреждении, планировал осуществить террористический акт путем убийства сотрудников исправительной колонии", - говорится в сообщении.
Фигурант задержан при попытке совершения теракта, пострадавших и нанесения имущественного ущерба не допущено. Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта.
Как уточнили во ФСИН, "своевременно полученная оперативная информация позволила установить готовивших преступление выходцев из Центрально-Азиатского региона", "изъяты орудия нападения и предотвращена дезорганизация деятельности исправительного учреждения".
