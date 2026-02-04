На Кубани предотвратили теракт в исправительной колонии

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Предотвращен теракт в исправительной колонии на Кубани, где осужденный планировал убить сотрудников ФСИН, фигурант задержан, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с ФСИН России предотвращен террористический акт в одном из исправительных учреждений Краснодарского края , планировавшийся выходцем из Центрально-Азиатского региона, 1980 года рождения. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что обвиняемый, отбывая наказание в указанном пенитенциарном учреждении, планировал осуществить террористический акт путем убийства сотрудников исправительной колонии", - говорится в сообщении.

Фигурант задержан при попытке совершения теракта, пострадавших и нанесения имущественного ущерба не допущено. Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта.