17:41 04.02.2026
Строивший курские фортификации подрядчик не признал вину в хищениях
происшествия, курск, владимир лукин
Происшествия, Курск, Владимир Лукин
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
КУРСК, 4 фев - РИА Новости. Строивший курские фортификации бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков на допросе в суде не признал свою вину в хищениях средств при возведении опорных пунктов, передает корреспондент РИА Новости из Ленинского суда Курска.
Курский суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются бывший генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.
"Нет, не признаю, ваша честь", - ответил Воловиков на вопрос судьи, признает ли он свою вину.
Проходящий обвиняемым по делу о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений Дмитрий Спиридонов на заседании суда в Ленинском районном суде в Курске - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Один из фигурантов дела о хищениях на курских фортификациях не признал вину
ПроисшествияКурскВладимир Лукин
 
 
