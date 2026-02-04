Рейтинг@Mail.ru
Фонд капремонта подал в суд на актрису Мороз из-за долга по коммуналке
06:45 04.02.2026
Фонд капремонта подал в суд на актрису Мороз из-за долга по коммуналке
дарья мороз
Фонд капремонта подал в суд на актрису Мороз из-за долга по коммуналке

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы подал новый иск к актрисе Дарье Мороз о взыскании задолженности по оплате коммунальных платежей, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Сообщается, что суд вынес определение о возвращении заявления истцу. Такое решение может быть связано с недостатками при его составлении, после устранения которых заявление снова направят в инстанцию.
В прошлом году Фонд капремонта дважды подавал иски к Мороз о взыскании долга, суд данные требования удовлетворил.
Сумма задолженностей не сообщается.
