https://ria.ru/20260204/fond-2072083026.html
Фонд капремонта подал в суд на актрису Мороз из-за долга по коммуналке
Фонд капремонта подал в суд на актрису Мороз из-за долга по коммуналке - РИА Новости, 04.02.2026
Фонд капремонта подал в суд на актрису Мороз из-за долга по коммуналке
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы подал новый иск к актрисе Дарье Мороз о взыскании задолженности по оплате коммунальных платежей,... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T06:45:00+03:00
2026-02-04T06:45:00+03:00
2026-02-04T06:45:00+03:00
шоубиз
дарья мороз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041634585_0:171:2836:1766_1920x0_80_0_0_e72e1c851c2bcd2d7e8d4d82ce9bc361.jpg
https://ria.ru/20251201/dolg-2058825265.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041634585_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_c05560e6fed64256ccf0d0648c6a5d29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарья мороз
Фонд капремонта подал в суд на актрису Мороз из-за долга по коммуналке
РИА Новости: фонд капремонта подал в суд на Дарью Мороз из-за долга
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы подал новый иск к актрисе Дарье Мороз о взыскании задолженности по оплате коммунальных платежей, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Сообщается, что суд вынес определение о возвращении заявления истцу. Такое решение может быть связано с недостатками при его составлении, после устранения которых заявление снова направят в инстанцию.
В прошлом году Фонд капремонта дважды подавал иски к Мороз о взыскании долга, суд данные требования удовлетворил.
Сумма задолженностей не сообщается.