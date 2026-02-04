Рейтинг@Mail.ru
11:12 04.02.2026 (обновлено: 15:23 04.02.2026)
"Серьезно выросла". СМИ раскрыли, что произошло с Финляндией из-за Украины
"Серьезно выросла". СМИ раскрыли, что произошло с Финляндией из-за Украины
Конфликт на Украине спровоцировал в Финляндии увеличение спроса на услуги переводчиков в службах спасения, сообщает Yle. РИА Новости, 04.02.2026
в мире, украина, финляндия
В мире, Украина, Финляндия
"Серьезно выросла". СМИ раскрыли, что произошло с Финляндией из-за Украины

Yle: в Финляндии вырос спрос на переводчиков в экстренных службах из-за Украины

© AP Photo / Pavel GolovkinХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Pavel Golovkin
Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине спровоцировал в Финляндии увеличение спроса на услуги переводчиков в службах спасения, сообщает Yle.
"Количество обращений на иностранных языках возросло, и вместе с этим увеличилась необходимость в переводе вызовов. <…> Потребность серьезно выросла после начала украинского конфликта", — говорится в материале со ссылкой на пресс-релиз службы экстренной помощи.
Отмечается, что за 2025 год перевод понадобился 1844 раза, из них большинство касалось русского, украинского и арабского языков.
В декабре 2024-го агентство STT со ссылкой на миграционную службу (Migri) сообщило, что Финляндия может принять решение о возвращении беженцев на Украину. По словам руководителя отдела по выдворению Migri Олли Коскипиртти, новая политика в отношении переселенцев основана на том, что на Украине есть районы, которые не затронуты конфликтом, и люди могут вернуться.
Финский ледокол Sampo - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Вопрос рассматривается". СМИ раскрыли, что задумала Финляндия из-за России
3 февраля, 10:32
 
