"Серьезно выросла". СМИ раскрыли, что произошло с Финляндией из-за Украины
"Серьезно выросла". СМИ раскрыли, что произошло с Финляндией из-за Украины - РИА Новости, 04.02.2026
"Серьезно выросла". СМИ раскрыли, что произошло с Финляндией из-за Украины
Конфликт на Украине спровоцировал в Финляндии увеличение спроса на услуги переводчиков в службах спасения, сообщает Yle. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T11:12:00+03:00
2026-02-04T11:12:00+03:00
2026-02-04T15:23:00+03:00
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине спровоцировал в Финляндии увеличение спроса на услуги переводчиков в службах спасения, сообщает Yle.
"Количество обращений на иностранных языках возросло, и вместе с этим увеличилась необходимость в переводе вызовов. <…> Потребность серьезно выросла после начала украинского конфликта", — говорится в материале со ссылкой на пресс-релиз службы экстренной помощи.
Отмечается, что за 2025 год перевод понадобился 1844 раза, из них большинство касалось русского, украинского и арабского языков.
В декабре 2024-го агентство STT со ссылкой на миграционную службу (Migri) сообщило, что Финляндия
может принять решение о возвращении беженцев на Украину
. По словам руководителя отдела по выдворению Migri Олли Коскипиртти, новая политика в отношении переселенцев основана на том, что на Украине есть районы, которые не затронуты конфликтом, и люди могут вернуться.