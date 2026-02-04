"Серьезно выросла". СМИ раскрыли, что произошло с Финляндией из-за Украины

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине спровоцировал в Финляндии увеличение спроса на услуги переводчиков в службах спасения, сообщает Yle.

"Количество обращений на иностранных языках возросло, и вместе с этим увеличилась необходимость в переводе вызовов. <…> Потребность серьезно выросла после начала украинского конфликта", — говорится в материале со ссылкой на пресс-релиз службы экстренной помощи.

Отмечается, что за 2025 год перевод понадобился 1844 раза, из них большинство касалось русского, украинского и арабского языков.