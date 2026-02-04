Рейтинг@Mail.ru
Европа подливает масло в огонь украинского конфликта, заявила Жданова
16:47 04.02.2026
Европа подливает масло в огонь украинского конфликта, заявила Жданова
Европа подливает масло в огонь украинского конфликта, заявила Жданова
2026-02-04T16:47:00+03:00
2026-02-04T16:57:00+03:00
Европа подливает масло в огонь украинского конфликта, заявила Жданова

Жданова: Европа на фоне переговоров по Украине подливает масло в огонь конфликта

ВЕНА, 4 фев - РИА Новости. Европейские страны, идя вразрез с переговорным процессом, "подливают масло в огонь" конфликта, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Идя вразрез с переговорным процессом об украинском урегулировании, европейские страны продолжают подливать масло в огонь конфликта. Зацикленность Европы на действиях "с позиции силы" выглядит особенно нелепо на фоне попыток администрации США способствовать переговорному процессу", - сказала она, выступая в среду на 1126-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене.
Дипломат в качестве примера привела заявление генсека НАТО Марка Рютте, который во вторник, выступая с трибуны Верховной рады в Киеве, сказал, что после заключения мирного соглашения на территории Украины "сразу появятся вооружённые силы, самолёты в воздухе и поддержка на море от тех членов НАТО, которые на это согласились".
"Он твердолобо продолжает продвигать милитаризацию Украины, хотя Российская Федерация неоднократно заявляла о том, что размещение натовских военных и военной инфраструктуры на Украине будет рассматриваться нами как иностранная интервенция и прямая угроза безопасности нашей стране и государствам Европы", - добавила Жданова.
Дипломат пояснила, что фактически заявление Рютте переводится на общепонятный язык так: "Мы не допустим мира на Украине и заставим её воевать до последнего украинца".
