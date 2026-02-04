Европа подливает масло в огонь украинского конфликта, заявила Жданова

ВЕНА, 4 фев - РИА Новости. Европейские страны, идя вразрез с переговорным процессом, "подливают масло в огонь" конфликта, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Дипломат пояснила, что фактически заявление Рютте переводится на общепонятный язык так: "Мы не допустим мира на Украине и заставим её воевать до последнего украинца".