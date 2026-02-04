НАТО и ЕС хотят сделать милитаризацию Европы необратимой, заявила Жданова

ВЕНА, 4 фев - РИА Новости. Руководство государств НАТО и ЕС пытаются сделать процесс милитаризации Европы необратимым, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Дипломат добавила, что западные элиты наращивают военные расходы на фоне стагнации европейских экономик: в 2023-2025 годах рост ВВП составлял лишь 0,4–1,2%, и, по её словам, такие траты в перспективе окажут дополнительное давление на социальную сферу.