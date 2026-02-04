Рейтинг@Mail.ru
16:25 04.02.2026
НАТО и ЕС хотят сделать милитаризацию Европы необратимой, заявила Жданова
НАТО и ЕС хотят сделать милитаризацию Европы необратимой, заявила Жданова
Руководство государств НАТО и ЕС пытаются сделать процесс милитаризации Европы необратимым, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной
2026-02-04T16:25:00+03:00
2026-02-04T16:25:00+03:00
НАТО и ЕС хотят сделать милитаризацию Европы необратимой, заявила Жданова

Жданова: НАТО и ЕС хотят сделать процесс милитаризации Европы необратимым

ВЕНА, 4 фев - РИА Новости. Руководство государств НАТО и ЕС пытаются сделать процесс милитаризации Европы необратимым, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
«
"Мы видим отчётливое стремление нынешнего руководства государств НАТО и ЕС придать процессам милитаризации Европы необратимый характер", - сказала она, выступая в среду на 1126-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене.
Дипломат добавила, что западные элиты наращивают военные расходы на фоне стагнации европейских экономик: в 2023-2025 годах рост ВВП составлял лишь 0,4–1,2%, и, по её словам, такие траты в перспективе окажут дополнительное давление на социальную сферу.
«
"Продвигаемая европейцами концепция "сдерживания России" достигается главным образом за счёт наращивания потенциала обычных вооружённых сил. При этом реализация программы "Военной мобильности" позволит усилить инфраструктуру для ведения боевых действий высокой интенсивности на "восточном фланге" (или уже фронте) НАТО, укреплению которого уделяется первоочередное внимание", - добавила глава делегации.
Саммит НАТО в Гааге
Последствия милитаризации Европы будут непредсказуемыми, заявила Жданова
