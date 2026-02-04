Российские военные эвакуировали двух человек из Волчанска

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие эвакуировали двух человек из Волчанска, которые прятались несколько месяцев в подвале многоэтажки, на территорию РФ, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, муж женщины погиб осенью прошлого года, когда по входу в подвал, где укрывались люди, ударил украинский дрон.