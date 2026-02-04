Рейтинг@Mail.ru
Российские военные эвакуировали двух человек из Волчанска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 04.02.2026
Российские военные эвакуировали двух человек из Волчанска
Российские военные эвакуировали двух человек из Волчанска
Российские военнослужащие эвакуировали двух человек из Волчанска, которые прятались несколько месяцев в подвале многоэтажки, на территорию РФ, сообщил глава...
Российские военные эвакуировали двух человек из Волчанска

ВС России эвакуировали мать с ребенком из Волчанска

Эвакуация мирных жителей из освобожденных районов
Эвакуация мирных жителей из освобожденных районов
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Эвакуация мирных жителей из освобожденных районов. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие эвакуировали двух человек из Волчанска, которые прятались несколько месяцев в подвале многоэтажки, на территорию РФ, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Военнослужащие российской армии эвакуировали двух человек из Волчанска. Женщина с 32-летним сыном долгие месяцы прятались в одном из подвалов многоэтажки от обстрелов со стороны Украины", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что спасенных из Волчанска переправили на территорию России.
По его словам, муж женщины погиб осенью прошлого года, когда по входу в подвал, где укрывались люди, ударил украинский дрон.
Минобороны сообщило об освобождении Волчанска в начале декабря.
Российский солдат сбил дрон ВСУ, пытавшийся атаковать эвакуировавшихся
