https://ria.ru/20260204/evakuatsiya-2072199507.html
Российские военные эвакуировали двух человек из Волчанска
Российские военные эвакуировали двух человек из Волчанска - РИА Новости, 04.02.2026
Российские военные эвакуировали двух человек из Волчанска
Российские военнослужащие эвакуировали двух человек из Волчанска, которые прятались несколько месяцев в подвале многоэтажки, на территорию РФ, сообщил глава... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T14:08:00+03:00
2026-02-04T14:08:00+03:00
2026-02-04T14:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
россия
харьковская область
виталий ганчев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983691215_0:281:3141:2047_1920x0_80_0_0_c23cfe6dec87b6f029b05bb1ce04df56.jpg
https://ria.ru/20251231/spetsoperatsiya-2065801735.html
волчанск
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983691215_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_6420b13385115677bdb02bf98bcc20c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волчанск, россия, харьковская область, виталий ганчев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Россия, Харьковская область, Виталий Ганчев, Безопасность
Российские военные эвакуировали двух человек из Волчанска
ВС России эвакуировали мать с ребенком из Волчанска