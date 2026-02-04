Рейтинг@Mail.ru
Журналист напомнил Эстонии о судьбе Украины после антироссийской провокации - РИА Новости, 04.02.2026
06:49 04.02.2026
Журналист напомнил Эстонии о судьбе Украины после антироссийской провокации
Журналист напомнил Эстонии о судьбе Украины после антироссийской провокации - РИА Новости, 04.02.2026
Журналист напомнил Эстонии о судьбе Украины после антироссийской провокации
Эстонии стоит помнить, что участившиеся провокации на границе с Россией и угрозы организовать блокаду в Балтийском море могут привести к повторению судьбы... РИА Новости, 04.02.2026
в мире
эстония
украина
россия
владимир путин
евросоюз
эстония
украина
россия
в мире, эстония, украина, россия, владимир путин, евросоюз
В мире, Эстония, Украина, Россия, Владимир Путин, Евросоюз
Журналист напомнил Эстонии о судьбе Украины после антироссийской провокации

Христофору: Эстония может повторить судьбу Украины из-за провокаций против РФ

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Эстонии стоит помнить, что участившиеся провокации на границе с Россией и угрозы организовать блокаду в Балтийском море могут привести к повторению судьбы Украины, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran.
"Я, честно говоря, отказываюсь понимать, почему европейская страна опустилась до провокаций на границе и угрозам на море. Эстония, как и (Глава дипломатии ЕС Кая. — Прим. ред.) Каллас живут в собственном мире, что напоминает позицию Украины, а может и прямо повторяет", — заявил он.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Ситуация тяжелая": в чем Эстония с перепугу обвинила Россию
Вчера, 08:00
По словам эксперта, Таллин пытается использовать антироссийскую риторику, чтобы попытаться показать свою значимость и важность в Европе.
"Эстонии стоит помнить, что россияне не так часто нападают и куда больше защищаются, но это уже ломает картину мира", — сыронизировал он.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Глава МИД Эстонии обрушился с критикой на США из-за Ирана
30 января, 10:25
Вчера телерадиокомпания ERR сообщила, что Эстония задержала якобы следовавший в Россию контейнеровоз под флагом Багамских островов, подозревая его в связи с контрабандой из Эквадора.
В МИД России не раз заявляли, что страны Прибалтики прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к Москве. Как отмечал президент Владимир Путин, русофобия в этом регионе была распространена задолго до начала спецоперации.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Эстония задержала контейнеровоз, якобы следовавший в Россию, пишут СМИ
Вчера, 22:13
 
В миреЭстонияУкраинаРоссияВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
