Спикер сейма Польши попросил Совбез обсудить связь Навроцкого с криминалом

ВАРШАВА, 4 фев - РИА Новости. Спикер сейма Польши Влодимеж Чажастый просит обсудить на заседании Совета безопасности связь президента Кароля Навроцкого с криминальным миром, в том числе с сутенерством.

Ранее сообщалось, что Навроцкий созывает на 11 февраля заседание Совета национальной безопасности, на котором среди прочего обсудят возможное участие республики в "Совете мира", кредит, взятый правительством для реализации программы SAFE. Также на этом заседании Навроцкий предложил обсудить предполагаемые связи Чажастого с Россией

"Я смеюсь. Мне не в чем себя упрекнуть. Все мои контакты были проверены с начала до конца и нет никакого следа… От имени канцелярии сейма в канцелярию президента направлена следующая просьба: В связи с полученным приглашением на заседание Совета национальной безопасности, которое состоится 11 февраля, обращаюсь с предложением расширить его повестку дополнительным пунктом – выяснение характера контактов президент Кароля Навроцкого с сообществом псевдоболельщиков и лицами, связанными с организованной преступностью", - заявил Чажастый журналистам.

Он уточнил, что предлагает выяснить подробности прошлой работы президента в характере охраны в Гранд-отеле в Сопоте , "который был местом встреч представителей преступного мира и вероятной незаконной деятельности".

"Как вы помните, это была деятельность, связанная с проституцией и сутенерством, которая тогда происходила в этом отеле", - добавил Чажастый.

"Господин президент! Я – чист. А вы? Поговорим об этом на Совете национальной безопасности", - заключил спикер сейма.

В свою очередь пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский заявил, что у спецслужб нет претензий к Чажжастому.

"Спикер сейма Республики Польша Влодимеж Чажастый, находящийся под контрразведывательной защитой, имеет доступ к информации высшей степени секретности. В этом отношении у спецслужб нет никаких претензий, и строго соблюдают действующие в данной сфере правила", - написал Добжиньский на платформе Х.