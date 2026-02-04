Рейтинг@Mail.ru
Спикер сейма Польши попросил Совбез обсудить связь Навроцкого с криминалом - РИА Новости, 04.02.2026
23:17 04.02.2026
Спикер сейма Польши попросил Совбез обсудить связь Навроцкого с криминалом
Спикер сейма Польши попросил Совбез обсудить связь Навроцкого с криминалом
Спикер сейма Польши попросил Совбез обсудить связь Навроцкого с криминалом

Чажастый попросил Совбез обсудить связь Навроцкого с криминалом

© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 4 фев - РИА Новости. Спикер сейма Польши Влодимеж Чажастый просит обсудить на заседании Совета безопасности связь президента Кароля Навроцкого с криминальным миром, в том числе с сутенерством.
Ранее сообщалось, что Навроцкий созывает на 11 февраля заседание Совета национальной безопасности, на котором среди прочего обсудят возможное участие республики в "Совете мира", кредит, взятый правительством для реализации программы SAFE. Также на этом заседании Навроцкий предложил обсудить предполагаемые связи Чажастого с Россией.
"Я смеюсь. Мне не в чем себя упрекнуть. Все мои контакты были проверены с начала до конца и нет никакого следа… От имени канцелярии сейма в канцелярию президента направлена следующая просьба: В связи с полученным приглашением на заседание Совета национальной безопасности, которое состоится 11 февраля, обращаюсь с предложением расширить его повестку дополнительным пунктом – выяснение характера контактов президент Кароля Навроцкого с сообществом псевдоболельщиков и лицами, связанными с организованной преступностью", - заявил Чажастый журналистам.
Он уточнил, что предлагает выяснить подробности прошлой работы президента в характере охраны в Гранд-отеле в Сопоте, "который был местом встреч представителей преступного мира и вероятной незаконной деятельности".
"Как вы помните, это была деятельность, связанная с проституцией и сутенерством, которая тогда происходила в этом отеле", - добавил Чажастый.
"Господин президент! Я – чист. А вы? Поговорим об этом на Совете национальной безопасности", - заключил спикер сейма.
В свою очередь пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский заявил, что у спецслужб нет претензий к Чажжастому.
"Спикер сейма Республики Польша Влодимеж Чажастый, находящийся под контрразведывательной защитой, имеет доступ к информации высшей степени секретности. В этом отношении у спецслужб нет никаких претензий, и строго соблюдают действующие в данной сфере правила", - написал Добжиньский на платформе Х.
Во время избирательной кампании прошлого года Навроцкий столкнулся с обвинениями в содействии проституции. Издание Onet сообщило, что Навроцкий участвовал в процедуре привлечения проституток для гостей Гранд-Отеля в Сопоте, когда работал там охранником. При этом Onet ссылается на показания людей, работавших в отеле вместе с Навроцким. Сам же кандидат назвал данную информацию ложью и пообещал обратиться в суд. В ответ на это представители правящей коалиции установили в здании сейма детектор лжи и предложили Навроцкому пройти проверку на нем. Кандидат этого предложения не принял.
Премьер-министр Польши Дональд Туск на экстренном заседании правительства - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Туск обвинил Дуду и Навроцкого в лоббировании интересов США, а не Польши
30 января, 19:16
 
