Племянница Ле Пен высказала поддержку тете, сообщил BFMTV

ПАРИЖ, 4 фев - РИА Новости. Депутат Европарламента от французской правой партии "Реконкиста" Марион Марешаль, являющаяся также племянницей бывшей главы другой правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, высказала поддержку своей тете в дни рассмотрения ее апелляции на приговор по делу о растрате средств Европарламента, передает в среду телеканал Депутат Европарламента от французской правой партии "Реконкиста" Марион Марешаль, являющаяся также племянницей бывшей главы другой правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, высказала поддержку своей тете в дни рассмотрения ее апелляции на приговор по делу о растрате средств Европарламента, передает в среду телеканал BFMTV.

Апелляционный суд Парижа начал 13 января рассмотрение апелляции Марин Ле Пен на приговор суда по делу о хищении средств Европарламента от 31 марта 2025 года, согласно которому она была приговорена к тюремному сроку, штрафу и запрету на занятие государственных должностей. Ранее прокуратура запросила оставить в силе запрет для Ле Пен избираться в органы госвласти в течение пяти лет, хотя и не стала запрашивать его немедленного исполнения. Немедленное исполнение приговора означает, что он вступает в силу сразу после оглашения, а не после окончательного его утверждения по итогам всех апелляций.

"Четвертого февраля Марион Марешаль, комментируя судебный процесс над Марин Ле Пен, вновь заявила о своей поддержке Ле Пен (в ходе процесса – ред.)", – говорится в сообщении.

Евродепутат высказала уверенность в том, что запросы прокуратуры в этот раз не совпадают полностью с текстом приговора от 31 марта 2025 года, добавив, что, по ее мнению, адвокаты Ле Пен смогут убедить суд в ее невиновности. Марион Марешаль заявила, что "сохраняет надежду" на то, что Ле Пен сможет принять участие в президентских выборах 2027 года, уточняет BFMTV.

"Я думаю, что для демократии не было бы хорошо, если бы суд препятствовал выдвижению (на пост президента в 2027 году – ред.) самой значительной политической фигуры оппозиции", - приводит телеканал слова евродепутата.

Марешаль также назвала недавнее решение Ле Пен не начинать новую избирательную кампанию в случае оправдательного приговора "ответственным выбором". По мнению племянницы Ле Пен, хорошей альтернативой в таком случае стал бы нынешний лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла. Он, по мнению Марешаль, может создать широкую коалицию правых политических сил, в которую может войти даже правая партия "Республиканцы", члены которой в настоящее время поддерживают политический курс президента Эммануэля Макрона , говорится в материале.

Апелляционный суд Парижа начал 13 января рассмотрение апелляции Марин Ле Пен на приговор суда по делу о хищении средств Европарламента от 31 марта 2025 года, по которому ей запрещено избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.